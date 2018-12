Y si adelgaza, ¿qué?

La modelo 'curvy' por excelencia (y mejor pagada), Ashley Graham, tiene que escuchar de todo. La han llamado tantas veces gorda que lo último que esperaba es que fueran a criticarla por haber perdido peso. Insólito. Es lo que tienen las redes sociales, que dan cabida a todo tipo de comentarios, muchísimos de mal gusto. «Ya no me representas, no pareces una modelo 'curvy'»; «Las tallas grandes no van a estar nunca socialmente aceptadas si la mujer que fue prácticamente su pionera continúa perdiendo peso o utilizando Photoshop», vomitaron algunos de sus... ¿seguidores?

A Ashley no parecen haberle afectado lo más mínimo esta clase de comentarios. Utilizó su cuenta de Instagram para subrayar que su cuerpo es suyo y de nadie más y que tampoco le debe «nada a nadie». Sobraban las palabras y se podría haber quedado tan ancha sin haber tenido que entrar al trapo. Sin embargo, para acallar chascarrillos chuscos, recordó que sigue pesando «lo mismo que en 2013». De todas formas, y si hubiese adelgazado, ¿qué?