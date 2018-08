El misterioso accidente de Shaila Dúrcal La hija de Rocío y Junior dice que sufrió «una amputación traumática». A la izquierda, con la mano derecha vendada en una imagen colgada por ella en sus redes sociales. :: v. gómez La cantante explica que recogió un trozo de dedo del suelo, pero no aclara cómo se lo amputó ARANTZA FURUNDARENA Jueves, 30 agosto 2018, 23:31

El extraño caso del dedo amputado de Shaila Dúrcal se va desvelando poco a poco, capítulo a capítulo. Pero el misterio continúa. La cantante realizó el jueves unas declaraciones en el programa 'Despierta América' de la cadena Univisión y ofreció algunos detalles de lo ocurrido. Sin embargo, no quiso aclarar cómo llegó a perder parte del índice de su mano derecha, ni qué tipo de accidente ha sufrido... El reportero Carlos Calderón entrevistó a Shaila en Houston (Texas). Simpática y accesible como siempre, la hija menor de Rocío Dúrcal y Junior se extendió en algunos detalles sobre el percance que sufrió a principios de agosto, pero se mostró hermética sobre el origen de la lesión.

«Fue muy rápido, muy traumático. No me gusta hablar de lo que pasó en sí porque es un proceso que uno tiene que ir superando, sobre todo cuando te hace perder una parte de ti, por muy poquito que sea una parte del trocito del dedo índice», justificó la cantante. Para ella se trata de una «amputación traumática», a pesar de que no le ha afectado al hueso. «Perdí desde la uña, pero el hueso no. Y voy a tener toda la movilidad. Estoy bien», le aseguró al reportero. Lo más escabroso de su accidente fue que se vio obligada a recoger ella misma el trozo de dedo seccionado del suelo... «Así fue», reconoció ante las cámaras.

Los seguidores de Shaila Dúrcal (144.000 en Instagram) conocieron de primera mano lo ocurrido cuando el 10 de agosto la cantante subía el siguiente mensaje a la red: «Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero». Remataban el escrito un corazón azul, unas notas musicales y las iniciales SD. Una semana después, Shaila subía una foto en la que posaba sonriente, con la mano derecha vendada y haciendo el signo de la victoria con la izquierda. «Recuperando mi sonrisa y alegría gracias a vuestro apoyo», decía.

En su último mensaje, y tras cancelar su actuación del pasado miércoles en San José (California), Shaila aparece en un vídeo doméstico cantando a pleno pulmón la ranchera 'Volver, volver', mientras sujeta el micrófono con la izquierda y mantiene en alto la mano derecha, aparatosamente vendada hasta la muñeca. «Calentando motores para empezar mi tour en USA. Nos vemos el viernes 24 de agosto en The Novo, Los Ángeles, y el sábado 25 en el Balboa Theatre de San Diego, California».

Operada en México

La cantante reside en Estados Unidos pero, tras sufrir el accidente, se desplazó urgentemente a México. Quería ser operada por un tío de Dorio Ferreira, su marido. «Es uno de los mejores cirujanos del país -afirma Shaila-. Conozco a todo su equipo y me apetecía estar rodeada de familia». Carmen, su hermana mayor, viajó desde Madrid para estar presente en la intervención y darle «fuerza y energía, porque estaba muy asustada, es normal». Carmen ha avanzado que Shaila tendrá que someterse a otra operación, «esta vez estética». Pero ni una palabra sobre la causa del accidente... «Es un proceso largo -advierte-, y poco a poco ella lo irá contando todo».