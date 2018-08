La próxima edición del certamen Miss Alemania no contará con el tradicional desfile en bikini de las concursantes, por primera vez desde su nacimiento, en 1927. Los organizadores del concurso de belleza han explicado que el nuevo objetivo de la competición es destacar «la personalidad» de la ganadora, por lo que «el desfile en bikini no es muy relevante». Se reemplazará por un 'look' «veraniego».