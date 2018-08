«Hay miedo a ofender» Material curioso. Javier Ochagavía posa con parte de su colección de diarios, revistas, carteles y pósters, en los que busca fragmentos de la cultura popular. :: Miguel herreros El logroñés Javier Ochagavía colecciona titulares insólitos de los 60 y 70. La gazmoñería de la prensa franquista ante hippies y yeyés produjo piezas deliciosas INÉS GALLASTEGUI Domingo, 26 agosto 2018, 13:37

Javier Ochagavía (Logroño, 1979) colecciona viejos titulares raros e insólitos. Aunque se gana la vida como administrativo, comenzó de joven a rebuscar revistas viejas en rastros y hemerotecas físicas y virtuales a la caza de curiosidades históricas o costumbristas. Pero cualquier fragmento de la cultura popular española desde los años 60 hasta primeros de los 80, tenga forma de recorte de prensa, anuncio, póster o viñeta, despierta su interés, sobre todo si habla de «yeyés, hippies, ovnis y discotheques». El suyo, y el de sus 14.000 seguidores en redes sociales. «Soy un arqueólogo frustrado».

- Se define como «hemerotecófilo»...

- Me sonaba más sugerente que «apestosa rata de biblioteca».

- ¿Su afición era privada hasta la llegada de las redes sociales?

- Sí, pero hace casi tres años decidí que tenía que hacerla pública a través de Twitter. Pensaba realmente que iba a interesar solo a un puñado de colgados, pero finalmente se han desbordado mis expectativas iniciales y ha habido una buena respuesta.

- A juzgar por las cosas que comparte, la prensa franquista 'seria' es una mina de noticias absurdas.

- El franquismo tenía (maldita la gracia) cierta tendencia a lo grotesco y, por tanto, es susceptible de convertirse en una gran fuente de humor involuntario. El choque entre el tradicionalismo chusquero y los movimientos juveniles de los años 60 y 70 provoca divertidas colisiones. También hay que señalar que, debido al déficit democrático para abordar determinados temas políticos en la prensa franquista, los periodistas tenían que resguardarse en el costumbrismo para contar sus historias.

- El estilo de la prensa de esa época no tiene nada que ver con el actual. ¿Qué ha ocurrido?

- Hemos activado un mecanismo de autocensura porque tenemos un miedo atroz a ofender. Quizá la prensa se haya vuelto más técnica y precisa, pero se ha perdido libertad en el uso del lenguaje.

- ¿Cuál es la joya que más valora de su colección?

- Mi pieza predilecta es un ejemplar de 'La Gaceta del Norte' de 1974 donde, con gran escándalo, se apuntaba a que se había detenido en Bilbao a unos hippies que mantenían relaciones extraconyugales.

- En otro de sus recortes, los directores de radios musicales españolas condenan unas declaraciones del «melenudo Lennon» sobre el fin de la cristiandad. Y un tercero proclama: «Orgía, desenfreno y barbarie en una iglesia de la Calahorra». ¿Eran tan timoratos los periodistas de la época o estaban obligados por la censura?

- La prensa española estaba maniatada por el Movimiento, así que en la mayoría de los casos se veían obligados a dar un enfoque beato y gazmoño a sucesos intrascendentes que presuntamente atacaban a la moral y la convivencia del régimen.

La delgada línea del 'fake'

- Otras noticias responden al modelo de la noticia insólita tipo 'hombre muerde perro' que se estudia en las facultades de Periodismo: un policía se multa a sí mismo, unas vacas se emborrachan con vino andaluz, inundaciones en La Seca, roban a El Lute...

- Es cierto. Creo que esto supone un inequívoco mecanismo primario de humor, ya que en la noticia se subvierte el orden de lo previsible, surgiendo así una nueva criatura demencial.

- Buena parte de esos titulares antiguos podrían clasificarse hoy como 'fake news'.

- Existe una línea muy delgada entre lo que viene a ser el sensacionalismo de toda la vida y lo que ahora llamamos 'fake news'. En ambos casos son prácticas periodísticas que han servido para intoxicar a nivel político y/o para vender más diarios.

- ¿Le basta con tener la imagen de una noticia o anuncio o es un poco fetichista y conserva los originales?

- Hay un fetichismo inherente al universo coleccionista al que no soy ajeno. Procuro buscar el original y, si no lo localizo, al menos intento hacerme con una buena fotocopia o escaneado. No solo busco que el recorte sea divertido o interesante, sino que en la medida de lo posible me ciño al criterio de publicar recortes que no hayan sido anteriormente difundidos en internet.

- He leído que tiene un poco de síndrome de Diógenes. ¿Cómo se manifiesta?

- Jajajaja, no era mi intención frivolizar sobre el tema del síndrome de Diógenes. Me refería más bien a una especie de coartada para canalizar un síndrome de Diógenes latente. En la medida de lo posible, procuro salvar el tipo gracias a cajones y estanterías colocadas en mi hogar para guardar las revistas y demás material, aunque la prensa por cuestión de espacio y mínima salubridad la almaceno en el trastero. Y siempre sobrevuela el temor de cualquier coleccionista a que la colección se expanda tanto que acabe expulsándote de tu vivienda.