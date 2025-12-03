Un médico, el primer condenado por la muerte del actor Matthew Perry Salvador Plasencia, que deberá cumplir dos años y medio de prisión, llegó a un acuerdo para asumir su culpabilidad por facilitar al famoso intérprete la ketamina que le provocó una sobredosis mortal

R. C. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Un médico de California fue condenado este miércoles a dos años y medio de prisión por suministrar ilegalmente ketamina a Matthew Perry, protagonista de la serie 'Friends'. Se trata del potente sedante que causó la muerte por sobredosis del actor en octubre de 2023. Salvador Plasencia, de 44 años y que dirigía una clínica de urgencias en las afueras de Los Ángeles, se declaró culpable en julio ante un tribunal federal de cuatro delitos graves por distribución ilegal de dicho anestésico, que solo se puede adquirir con una receta médica.

En septiembre, ya sabedor de que recibiría una pena en virtud del acuerdo suscrito para evitar un castigo mayor –se enfrentaba a un máximo de 40 años de cárcel por el delito de que se le acusaba, renunció a su licencia médica. Ahora deberá ingresar en un centro penitenciario de manera inmediata para cumplir esos 30 meses de reclusión.

Perry fue encontrado por su asistente, que vivía con él, flotando boca abajo y sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. Tenía entonces 54 años y el informe de la autopsia concluyó que el famoso intérprete murió por los «efectos agudos de la ketamina» que, combinados con otros factores, le hicieron perder el conocimiento y ahogarse.

La ketamina es un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas que a veces se receta para tratar la depresión y otros trastornos psiquiátricos. También se ha abusado mucho de ella como droga ilegal en fiestas. Plasencia reconoció entonces que inyectó ketamina a Perry en la casa del actor y en el asiento trasero de un coche aparcado, y que no lo hizo con fines médicos legítimos.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluidos los años en que interpretó a Chandler Bing en la exitosa serie de televisión de la NBC de los años 90 «Friends». Según los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley en el momento en que se presentaron los cargos en el caso, Perry había estado recibiendo infusiones de ketamina para el tratamiento de la depresión y la ansiedad en una clínica donde se volvió adicto a la droga.

Cuando los médicos de allí se negaron a aumentar su dosis, recurrió a proveedores sin escrúpulos de otros lugares que vieron en Perry una forma de ganar dinero rápido satisfaciendo lo que se convirtió en su última adicción, según las autoridades.

«Cuánto pagará este idiota»

Plasencia, que ejercía la medicina en Calabasas, un suburbio de Los Ángeles, dijo que obtuvo la ketamina de otro médico, el coacusado Mark Chávez, de San Diego. Según los documentos judiciales, el doctor ahora condenado envió una vez un mensaje de texto a Chávez sobre Perry en el que decía: «Me pregunto cuánto pagará este idiota».

Este miércoles, antes de que el juez dictara sentencia, en medio de los sollozos audibles de su madre y los familiares de Perry, Plasencia se dirigió al tribunal. Con un gesto serio y apesadumbrado, informa Reuters, el médico expresó su arrepentimiento y dijo que asumía toda la responsabilidad por sus actos.

«Le fallé al Sr. Perry, le fallé a su familia y le fallé a la comunidad», dijo, antes de volverse directamente hacia los miembros de la familia de Perry sentados en la sala del tribunal y añadir: «Lo siento muchísimo».

Otros cuatro acusados, incluido Chávez, se han declarado culpables en relación con la muerte de Perry y está previsto que se dicte sentencia en las próximas semanas.

Temas

Depresión

California

Cine