LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alessandro Lecquio. Europa Press

Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Las acusaciones de maltrato por parte de Antonia Dell'Atte en una entrevista reciente habrían precipitado la decisión

I. C. R.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Mediaset ha decidido prescindir de Alessandro Lecquio tras varias décadas como tertuliano en algunos de los programas más exitosos de la cadena. Ha sido el diario 'El País' el que ha avanzado la salida del polémico colaborador, un extremo después confirmado por este periódico. En estos momentos, Lecquio colaboraba en 'Vamos a ver', el espacio producido por Unicorn Content, la compañía de Ana Rosa Quintana, para las mañanas de Telecinco.

La razón del despido estaría en las acusaciones de maltrato que Antonia Dell'Atte, su exmujer y la madre de su primer hijo, vertió hace ahora un mes en una entrevista concedida al citado medio. En la conversación, la exmodelo y presentadora explicó la violencia sufrida a manos de Lecquio cuando estaban casados, a finales de los años ochenta.

Lo cierto es que solo un día después de la dura entrevista, el tertuliano pudo volver a sentarse en el 'Club social' de 'Vamos a ver', el programa presentado por Patricia Pardo. «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente», explicó entonces Lecquio. «¿No quieres decir nada más?», le replicó Pardo. «Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba», zanjó el tertuliano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  3. 3

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  4. 4

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  7. 7 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  8. 8 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  9. 9

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
  10. 10

    El fuego bacteriano se convierte en un drama para el peral y avanza en el manzano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio