María del Monte tras negarse a besar públicamente a su mujer: «No estoy metida en ningún armario»

Podía haber sido un beso tan mítico como el que Iker Casillas dio a Sara Carbonero después de entrevistarle por haber conquistado el Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica, pero se quedó en una 'cobra' que se hizo viral en cuestión de segundos. María de Monte rechazó besar en público a su esposa después de que le entrevistara por la concesión de la Medalla de Andalucía y no ha dudado en dar explicaciones en el plató de 'Y Ahora Sonsoles', donde colabora.

«Yo estoy casada con Inmaculada, no estoy metida en ningún armario, pero tengo el derecho y la libertad de darle a mi mujer un beso públicamente o no», ha expresado. «Voy a seguir abanderando el movimiento gay pero tengo la libertad de dar o no dar un beso a mi mujer en público», ha subrayado. «Y como dice aquel: 'El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada'. Es que ni con mis amigos, no lo hago nunca. Inmaculada sabe cómo soy y lo entiende. Ella me conoce, en el fondo somos dos que sabemos ser una», ha aclarado.