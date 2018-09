Libertad de movimiento

Una enfermedad que afectó a su cerebro la obligó a pasar cuatro años encamada, así que la aparición de una silla de ruedas en su vida resultó para la británica Sue Austin una celebración: «Fue como tener un enorme juguete, podía merodear y notar de nuevo el viento en la cara...». Pero esta sensación no se correspondía con lo que adivinaba en los rostros a su alrededor: «Era emocionante estar en la calle otra vez, pero parecía como si la gente no me viera, asociaban mi silla a miedo, restricción... ¡Para mí era una silla de poder para alcanzar el mundo!».

Y decidió cambiar las cosas. En 2005 probó a bucear; primero a la manera tradicional, y luego... «Se me ocurrió pensar qué pasaría si uniera las dos cosas que me daban libertad, la silla y el buceo». Adaptó su máquina con un propulsor y unas aletas transparentes y se lanzó al agua: «Es la experiencia más maravillosa de mi vida», confiesa. Así, ha creado un espectáculo de vídeo arte que han visto cientos de miles de personas. Con un vestido y la melena suelta, Austin explora los fondos marinos moviéndose entre los peces 360 grados en todas las direcciones del espacio, algo impensable para ella años atrás. «Tengo una sensación de éxtasis, alegría y libertad... Y lo más increíble es que los otros, al verme, también: sus ojos se encienden y dicen '¡Quiero una de esas!'».