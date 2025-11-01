LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicki Nicole y Lamine Yamal en sus redes sociales. Instagram

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

El joven futbolista del Barcelona confirma que finalizó su relación con la cantante argentina de forma amistosa y ante los rumores que señalaban un posible engaño

M. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

El astro emergente del fútbol español, Lamine Yamal, de 18 años, ha declarado públicamente que su relación con la artista argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin. En declaraciones al periodista Javi de Hoyos en el programa 'D Corazón' (RTVE), Yamal transmitió este mensaje: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad».

El jugador señaló que los rumores que vinculaban su separación con un viaje reciente a Italia y un supuesto episodio de infidelidad son ciertos sólo en tanto que «ya no estábamos juntos» cuando ocurrieron esos hechos. «No he sido infiel a Nicki Nicole ni he estado con otra persona», añadió.

La vinculación entre los dos nombres trascendió el ámbito privado a finales de agosto de 2025, cuando Yamal compartió en sus redes sociales imágenes junto a Nicki Nicole para celebrar su 25º cumpleaños, lo que parecía oficializar el noviazgo.

El noviazgo entre ambos había trascendido en el pasado verano, poco después del cumpleaños del futbolista, con apariciones públicas como pareja y escapadas compartidas.

Por el momento, ninguno de los dos ha detallado los motivos concretos de la ruptura, lo que deja en el aire varias incógnitas sobre el desenlace de una relación que captó atención en el ámbito mediático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  2. 2

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  3. 3 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  4. 4 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  5. 5

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  6. 6

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento
  7. 7 Dos personas atropelladas en la Avenida de Portugal de Logroño
  8. 8 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  9. 9

    «Todos tenemos alguna autopsia que se nos ha quedado en el corazón»
  10. 10

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»