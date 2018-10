Los juegos kazajos El vencedor del torneo de cetrería galopa con el águila asida a su puño enguantado para festejar el triunfo. :: zigor aldama / FOTOS: La ciudad mongola de Bayan Ulgiicelebra cada otoño la mayor competición de cetreros del mundo ZIGOR ALDAMA Sábado, 20 octubre 2018, 23:01

La gesta de los cetreros que participan en la Competición del Águila Dorada no es nada fácil. El ave de presa que cada uno de los competidores ha entrenado para cazar se sitúa en lo alto de un imponente risco coronado por una bandera roja, a casi 200 metros de altura. A ras de suelo, su dueño, montado a caballo, elige su lugar en uno de los tres círculos ubicados a 60, 80 o 100 metros de la escarpada ladera de la montaña. Alza el brazo que tiene cubierto con un grueso guante de cuero, y llama al águila. Cada cetrero tiene su propio grito distintivo, con el que debe conseguir que la rapaz salte del risco y vuele en picado hasta posarse sobre su brazo.

Con más de 3.000 espectadores hablando a voces y con la esporádica música que brota a borbotones de los altavoces instalados en el tráiler reconvertido en plataforma para los jueces, resulta difícil lograr que el águila reúna el coraje suficiente para lanzarse en busca de su amo, que agita un trozo de carne como aliciente extra. «A pesar de que en el último día no han comido y tienen mucha hambre, hay demasiadas distracciones y es fácil que se asusten», explica uno de los participantes, Burkit Idirish. «Además, hace calor y algunas de las aves están demasiado gordas para estas temperaturas».

«Mi águila es como una hija»

Con más de 3.000 espectadores, «hay distracciones y es fácil que las aves se asusten».El ganador se lleva una copa dorada y 500.000 tugrug (170 euros).

El termómetro apenas supera la marca de los cero grados, pero en Bayan Ulgii, la ciudad mongola cercana a Kazajistán en la que cada primer fin de semana de octubre se celebran estas peculiares olimpiadas kazajas, es habitual que por estas fechas el mercurio se desplome hasta ahondar en la zona negativa. «Los participantes tienen tres minutos para conseguir que el águila comience a volar. Si no lo consiguen, son descalificados», explica Jardenbek Akhmerei, uno de los intérpretes del evento. «Luego, los cetreros reciben más puntos cuanto más lejos de la montaña logren que se pose el ave».

Algunos, quizá en un exceso de confianza, comienzan a llamar a la rapaz desde el círculo más lejano, marcado con piedras que escriben un 10 en el suelo, pero luego tienen que acercarse a la montaña para tratar de que su águila alce el vuelo. Algunas no lo hacen, otras terminan volando en dirección opuesta, y no faltan tampoco las que acaban posándose en el suelo y no sobre el brazo de su amo. Del centenar de cetreros que participan en la competición de esta especialidad más nutrida del mundo, solo un tercio logra su objetivo. Y lo celebran como se merece, con una vuelta al ruedo al galope y con su águila haciendo espectaculares piruetas para deleite de un público entregado.

Su exaltación contrasta con la decepción de quienes han esperado un año entero para llegar a esta cita y no han logrado hacer realidad su sueño. Solo hay una oportunidad. «Lo más importante es la relación de confianza que se crea entre el águila y su amo. Es como una hija para mí. Pero, en estas circunstancias, la suerte también juega un papel fundamental. Diría que supone el 50%», se resigna Asker Ulikhpan, uno de los participantes, que no ha conseguido que su águila vuele hacia él. Ha viajado 120 kilómetros desde la región de Altai y tendrá que conformarse con los 40.000 tugrug (13,5 euros) que el Gobierno mongol le da en concepto de transporte de los animales.

En el torneo del domingo, las reglas cambian. En esta ocasión, los cetreros utilizan un conejo muerto y parcialmente desollado atado a una cuerda que tiran desde el caballo al galope para lograr que el águila lo 'cace'. En esta modalidad, la mayoría tiene más éxito y logra que el ave se abalance sobre su presa. Una vez más, gana más puntos quien consigue que la caza concluya lo más lejos y en el menor tiempo posible. Algunas águilas se lo piensan y vuelan en círculos sobre el recinto improvisado de la competición; otras saltan de la roca y se lanzan en picado sobre lo que queda del conejo, al que apenas pueden darle unos picotazos antes de que sus dueños las recojan del suelo entre aplausos.

Finalmente, después de dos días de competición, el pasado domingo Shaimurat Askhabiluli, originario del pueblo de Altantsogts, se alzó con la cotizada copa dorada y con los 500.000 tugrug (170 euros) del primer premio. No solo es el que demostró más pericia con el águila, también completó una actuación notable en las otras modalidades de estos juegos kazajos, que reúnen a nómadas de ambos lados de esta frontera delimitada únicamente por líneas imaginarias trazadas por el ser humano.

Amazonas a la fuga

Entre las diversas pruebas del torneo, todas de origen ancestral, las hay muy curiosas. Por ejemplo, para demostrar su habilidad como jinetes, los participantes tienen que recoger al galope dos pequeñas bolsas con monedas que los jueces dejan en el suelo. Quien lo haga más rápido, gana. Alguno, lógicamente, acaba en el suelo, descabalgado. En otra modalidad que es fiel reflejo de la sociedad patriarcal kazaja, una mujer tiene que galopar golpeando con una fusta el caballo del hombre que la quiere 'secuestrar' para casarse con ella, de forma que pueda escapar de él y seguir siendo libre.

Pero lo más espectacular es, sin duda, la batalla de la oveja, en la que dos jinetes agarran un ovino decapitado y tratan de arrebatársela a su oponente. Las cabriolas que ejecutan sobre el caballo hasta que uno de ellos se hace con el cuerpo del animal llevan al público al paroxismo de emoción. Jenisbek, ataviado con una cazadora tradicional rosa que le hace destacar sobre el resto, es implacable y gana sin apenas despeinarse. Decenas de personas se abalanzan para retratarse con él, mientras luce su medalla y sujeta orgulloso su diploma. Es uno de los héroes kazajos que reinarán durante el próximo año en las vastas estepas que una vez conquistó Gengis Khan.