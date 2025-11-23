Jeff Bezos conquista a Anna Wintour

Gloria Salgado Madrid Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

Karl Lagerfeld destacaba la honestidad de Anna Wintour. Una mujer sin pelos en la lengua que no tuvo reparos en afirmar que sacó en portada a Kim Kardashian y Kanye West porque tener solo gente «de muy buen gusto» en la revista es «aburrido». Quizá por esa razón -además de por su jugosa cuenta corriente- Wintour ha decidido que Jeff Bezos y su mujer, Lauren Sánchez, sean los patrocinadores de la próxima gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, lo que les otorga el poder de seleccionar a los invitados al evento más importante del mundo de la moda, en el que está vetado Donald Trump, amigo de la pareja.

Se trata de la primera vez que el mayor donante de la gala no es una firma de moda, como este año lo fue Louis Vuitton o el anterior la casa española Loewe. Un privilegio que le ha concedido Anna Wintour, organizadora del evento, a su amigo Bezos, con el que mantiene una excelente relación desde hace años.

El magnate ya ascendió por la alfombra roja de la popular escalinata del museo en 2012 con su entonces mujer, Mackenzie Scott, y siete años después lo hizo solo, tras anunciar su divorcio. Fue en 2024 cuando acudió con Lauren Sánchez enfundada en un Óscar de la Renta a medida en blanco y negro escogido personalmente por la propia Wintour, una ocasión que el medio Page Six proclamó como «su coronación como la nueva realeza de Estados Unidos».

La pareja no acudió a la gala 2025 debido a sus fastuosas celebraciones nupciales, a cuya polémica boda en Venecia estaba invitada Anna Wintour, quien declinó la invitación por motivos laborales, aunque hizo un hueco en su agenda para ayudar a Sánchez a elegir un vestido de novia a la altura. El escogido fue un Dolce & Gabbana inspirado en el que lució Sophia Loren en la película de 1958 'Hogar flotante' confeccionado por Edith Head. Con el vestido de más de 900 horas de trabajo en el taller de los modistas italianos, la señora Bezos fue portada de la revista Vogue.

Precisamente por el enlace surgió el rumor, aún candente, de que Bezos quería agasajar a su nueva esposa con la compra del grupo de comunicación Condé Nast, propietario, entre otras cabeceras, de Vogue. Por el momento, el magnate sí le ha podido regalar a Sánchez el privilegio de poder seleccionar quiénes serán los afortunados en poder disfrutar de la velada en una de las mesas, en las que no se sirve ajo, cebolla y cebollino, para evitar olores fuertes y cuyo coste por persona ronda los 75.000 dólares.

Este año, el arte es el lema

También tendrán voz y voto en la planificación de la exposición, cuyo lema será 'Custome Art' ('El arte del vestuario'), una muestra que marcará la inauguración de las galerías Condé Nast, de más de 1.100 metros cuadrados, adyacentes al Gran Salón del Met. Para celebrar la ocasión, el comisario Andrew Bolton rescatará pinturas, esculturas y otros objetos que abarcan los 5.000 años de arte representados en el museo, junto con prendas históricas y contemporáneas del Costume Institute. Además del matrimonio Bezos, Saint Laurent y Condé Nast también serán donantes de la gala, que siempre se celebra el primer domingo de mayo, y de la exposición, que se inaugurará el 10 del mismo mes y permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2027.

Además de con su amiga Anna, los Bezos tendrán que ponerse de acuerdo con Chloé Malle, la sustituta de Wintour como nueva redactora jefe de Vogue en Estados Unidos, a la que ya conocen puesto que fue quien entrevistó a Lauren para el reportaje sobre la boda en la prestigiosa publicación. Precisamente la madre de Malle, la actriz Candice Bergen, encarnó a la editora jefe de Vogue en la serie 'Sexo en Nueva York'. Caprichos de un destino que ha querido poner de filtro del evento más importante de la industria de la moda a una mujer de gusto cuestionable que está intentando ganar puntos usando piezas de archivo de afamados diseñadores, la misma técnica de la que suele echar mano Kim Kardashian.