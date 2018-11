¿A quién le importa un corte de pelo? Domingo, 11 noviembre 2018, 00:52

La 'influencer' Laura Escanes no se ha cortado un pelo. Ha puesto en su sitio a todos aquellos que la han descalificado por meter la tijera a su media melena y pegarse un 'boy-cut'. La mujer de Risto Mejide se ha quitado el flequillo y apenas ha dejado un par de mechones de pelo más largos. El resto, rapado. «El pelo es mío, así que no os preocupéis si no os gusta. Me tiene que gustar a mí», rebatió en su cuenta de Instagram a los internautas empeñados en dirigir las vidas de los demás.