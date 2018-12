Iguales derechos pero con mayores riesgos Miércoles, 5 diciembre 2018, 23:44

Al igual que cualquier otra confesión religiosa, los acuerdos del Estado con las comunidades islámicas gozan del mismo derecho a «la inviolabilidad con arreglo a las leyes». La entrada sin permiso de unos agentes municipales de Mallorca en un local islámico en Palma hace unos años desató una ola de protestas en esta comunidad. Pero los atentados yihadistas y la radicalización desde los púlpitos han puesto el foco policial sobre esta confesión religiosa. En las situaciones de alerta suelen realizarse despliegues en el entorno de estos lugares. Aunque no preocupan las centros de culto reconocidos, sino las llamadas 'mezquitas encubiertas', el 'islam de garaje', como lo llaman los propios musulmanes. La Asesoría de Inteligencia y Consultoría en Seguridad española calcula que hay más de 800 locales sin licencia en los que se pueden dar casos de radicalización yihadista. «Al no estar registrados oficialmente como centros de culto, no se les aplicaría el protocolo como al resto», advierten las fuentes jurídicas consultadas.

Las primeras referencias de la figura jurídica 'acogerse a sagrado' proceden de la bula del Papa Gregorio IX 'Parens Scientiarum', por la que concedió al rector de la Universidad de París en 1231 el «poder de castigar». Un privilegio que supuso que se tuviera que pedir autorización a los rectores de universidades, conventos o cualquier lugar público para acceder a su interior. En Estados Unidos nació hace 35 años el 'movimiento santuario', por el que las iglesias tomaron partido para acoger a quienes buscaran refugio siempre que consideraran que se cometía una injusticia con ellos. En este país no hay leyes que impidan entrar en un templo, pero el impacto social, debido al integrismo religioso, hace que nadie se atreva a hacerlo.

En España es de aplicación un simple artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Artículo 549. Para la entrada y registro en los templos y demás lugares religiosos bastará pasar recado de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren.