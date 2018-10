SU GRAN AMIGA, LA EX PRIMERA DAMA«Michelle no se presentará a las elecciones» Miércoles, 10 octubre 2018, 23:49

Diplomacia obliga, así que James Costos no puede decir todo lo que piensa de Trump, pero tampoco se calla: «¡Qué contraste entre su gobierno y el de Obama! Cuando habla de 'América primero' quiere que los demás vayan detrás». Las esperanzas de muchos demócratas se posan en Michelle Obama, pero Costos está seguro de que la ex primera dama «no se va a presentar a la carrera electoral, así que no será presidenta de Estados Unidos». «El trabajo que ella está haciendo a través de la Fundación Obama con las mujeres, las jóvenes, la innovación, la tecnología, el medio ambiente o la participación ciudadana se hace mejor desde fuera de la política que desde dentro. Ella va a ser más efectiva si sigue en la Fundación», explica Costos sobre su buena amiga. Aficionado a guardar las imágenes más significativas de su vida personal y política, la fotografía preferida del exembajador se tomó en la casa de Costos de Palm Springs, en California, el 15 de junio de 2014. Allí descansaban junto con la familia Obama, que solía visitarles para jugar al golf, cuando les llegó la noticia de que el rey Juan Carlos iba a abdicar. «'Tú conoces a Juan Carlos; deberíamos hablar con él', le dije». Y al instante cogió el teléfono y le llamó. En la foto aparece el presidente en ropa de deporte charlando con Juan Carlos mientras Costos contempla la escena descalzo. La tiene en su escritorio.