«No nos hacen gracia los clichés»

Aveces la gente vota a los suyos para ir en contra de los otros», reflexiona Juan José Bautista (Lúcar, 1962). Conocido como Juan y Medio, el presentador recuerda que, «para bien o para mal», lo que decide la mayoría es lo que se lleva a cabo. Y, en Andalucía, esa mayoría ha decidido que gobierne el PSOE, en solitario o con otras formaciones, durante casi cuatro décadas. Tiempo en el que, «aunque queda mucho por hacer, esta región ha dado un vuelco; de ser una zona tercermundista a aspirar, como el resto de comunidades -y reconociendo la brecha que les separa-, a estar entre las mejores de Europa».

Este abogado y sociólogo almeriense, a quien la política no le gusta, aunque le «interesa», juzga teóricamente «buena» la alternancia en el poder, pero apostilla que no está «en condiciones de garantizarlo». Curioso y observador, amante de los viajes para analizar cómo se manejan en otros países, ha llegado a la conclusión de que los males en política son los mismos en todas partes. «Porque gobiernan mucho tiempo o porque no lo hacen. Todas las variables se dan, y lo que en algunos lugares funciona en otros es una catástrofe», resume. En este punto, dirige sus ojos hacia Cataluña: «La comunidad más rica y próspera del país se desangra por un conjunto de partidos que quieren gobernar a toda costa y están consiguiendo que las empresas se vayan. Con este panorama, le confieso: a mí nadie me garantiza una cosa y que la contraria sea buena o sea mala».

Juan y Medio rechaza con igual firmeza que sus compañeros de artículo los tópicos, porque generan «injusticia y malestar». «No nos hacen gracia y nos molestan, en el mismo grado que a un catalán le duele ser siempre un rata o al aragonés, un tozudo -explica-. Yo sé lo que trabajo y cuánto lo hicieron mis padres, o aquellos andaluces que emigraron a Cataluña o Alemania».