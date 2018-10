GENTELa Casa de Alba se va de boda Imagen de la joven pareja. :: r. c. Fernando Fitz-James Stuart, heredero del título, se casa hoy en el Palacio de Liria con Sofía Palazuelo S. ZAMORA Viernes, 12 octubre 2018, 23:43

Los imponentes jardines del madrileño Palacio de Liria se abrirán hoy, a las doce del mediodía, para celebrar la que está llamada a ser la boda del año. Uno de los acontecimientos sociales y aristocráticos de más linaje celebrados en España en los últimos años y que reunirá a más de 700 invitados. En la lista están los Reyes, aunque se desconoce si asistirán.

Fernando Fitz-James Stuart y Solís, heredero de la Casa de Alba, se casa. Lo hace con Sofía Palazuelo, la única novia que se le ha conocido, aunque no será porque el chico no es un buen partido. Considerado por la revista 'Point de Veue' como uno de los cincuenta solteros de oro más importantes de todo el mundo, el joven de 28 años lo tiene todo: es apuesto, extrovertido, discreto, detallista, con una refinada educación y de buena familia. De hecho, Fernando lleva toda su vida preparándose para ser un duque de Alba en el siglo XXI donde no solo es necesario mantener y conservar el ingente patrimonio familiar, sino también hacerlo rentable.

Fue en abril de 2016 cuando la pareja oficializó su relación durante una feria de abril, en Sevilla. Una ciudad que él siente como suya, pese a no haber nacido en ella, tal y como le ocurriera a su carismática abuela Cayetana de Alba. Pero en ese momento ya llevaban tres años juntos. El primogénito del actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, y la aristócrata sevillana Matilde Solís conoció a la que hoy será su esposa mientras cursaba un máster en Dirección de Marketing (tras estudiar Derecho en la Universidad de Londres) en el CIS (College for International Studies), centro en el que está matriculado Felipe Juan Froilán, sobrino del Rey.

Por amor al arte

Sin embargo, fue la afición por el arte lo que afianzó su relación con Sofía Palazuelo, quien tras licenciarse en Márketing y Comunicación en el Emerson College y cursar parte de la carrera en EE UU se dedica a este mundo de manera profesional trabajando con su madre en Around Art, una empresa que se dedica a proporcionar experiencias artísticas en colecciones particulares y en museos a puerta cerrada. No en vano, el regalo de boda del actual duque de Alba a su hijo ha sido un lienzo de Renoir, 'Busto de mujer con sombrero de cerezas', que su abuela Cayetana compró en Londres en 1973. Tras la boda, el segundo heredero más grande de España, solo superado por la princesa de Asturias, ayudará a su padre en los negocios de la familia y, quizá, continúe con su empleo en un banco madrileño.

Sofía, hija de Sofía Barroso y del conocido arquitecto y promotor inmobiliario Fernando Palazuelo, se convertirá hoy en duquesa consorte de Huéscar (con Grandeza de España). Aunque no han trascendido muchos detalles del enlace, de lo que no cabe duda es que el vestido de la novia será un diseño de su tía Teresa Palazuelo. Ya solo descubrir con qué joyas de la Casa de Alba sorprenderá en el enlace.