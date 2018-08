GENTE AL SOLChabelita y las amistades peligrosas La imagen de Isa con Antonio Manuel Guerrero difundida ayer por el programa de Telecinco. :: sálvame 'Sálvame'hace pública una foto de la hija de Isabel Pantoja con el guardia civil de 'La Manada' ARANTZA FURUNDARENA Martes, 28 agosto 2018, 23:35

En este agosto repleto de fiestas patronales y verbenas en las que el lema del 'No es no' se ha convertido ya en la canción del verano, va 'Sálvame' (programa que bien podría titularse 'Húndeme') y saca del baúl de los recuerdos un documento demoledor, la bomba de neutrones de los escándalos del corazón: una fotografía en la que Isa, la hija de Isabel Pantoja, risueña y vestida de flamenca, posa abrazada a Antonio Manuel Guerrero, el tristemente famoso guardia civil de 'La Manada'... La imagen, tomada en Sevilla, pertenece a la Feria de Abril de 2016, tres meses antes de la presunta violación colectiva (agresión sexual, según la sentencia) de San Fermín y apenas unas semanas antes de los hechos de Pozoblanco, en los que también están implicados los miembros de 'La Manada'.

Isa, conocida popularmente como Chabelita, no ha tardado en revolverse como un Victorino después de un puyazo... Y les ha dedicado unas palabras en sus redes sociales a los responsables del programa de Telecinco: «Sois lo peor. No tenéis respeto ninguno. ¿Qué es lo siguiente que os vais a inventar? Me hago fotos con cincuenta mil personas. Hace dos años. ¿Pero luego me llamáis para que os dé mis declaraciones? Me parece tan sucio simplemente el hecho de relacionarme...».

Nadie ha dicho, ni puede afirmar, que la hija de Isabel Pantoja haya tenido relación alguna con el miembro de 'La Manada'. La foto más bien parece reflejar el típico momento en el que un espontáneo se acerca a un famoso para inmortalizarse con él. Lo que antes venía a ser pedir un autógrafo. En la imagen, el guardia civil, muy sonriente y sin cortarse un pelo, agarra por la cintura a Chabelita, quien, a su vez, parece hacer lo propio... Pero ya dice ella que, como personaje público, se ve a menudo en la tesitura de hacerse fotos con desconocidos.

«Me está quitando la vida», habría confesado la tonadillera

Lo malo es que esa chirriante imagen, de la que Isa probablemente no tiene culpa, para la Pantoja (madre) podría significar la gota que colma el vaso... Su Chabelita, la niña de apenas un año que adoptó en Perú en 1996, ya hace tiempo que sacó los pies del tiesto: embarazada a los 17, enfrentada a su familia, adicta a las exclusivas y a airear los conflictos familiares... Pero este verano en concreto parece ir sin freno y cuesta abajo. En 'Sálvame' afirman que la tonadillera había abandonado ayer la finca 'Cantora' entre lágrimas. Y que días antes, según el reportero Gustavo González, habría confesado: «Mi hija me está quitando la vida».

Con el pasado a cuestas

A la foto con el guardia civil de 'La Manada' (el mismo que, según salió de la cárcel, intentó renovarse el pasaporte), se unen las amistades peligrosas que frecuenta Isa Pantoja. Por lo visto le gustan tatuados, reguetoneros, con gruesas cadenas de oro, aire chulesco y jerga descerebrada. Su ídolo es el cantante de 'trap' Anuel, que cuando está de subidón acostumbra a tirar literalmente el dinero para que otros lo recojan... Isa lo acaba de conocer en Miami, a donde viajó con su nuevo novio, Omar Montes, un exboxeador con fama de machista y violento. «Todo el mundo tiene un pasado», ataja Chabelita, que en otra cosa no, pero en el temperamento ha salido a su madre adoptiva.