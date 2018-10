Garó, absuelto de lesiones a su pareja

El humorista Ángel Garó ha sido absuelto por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga del delito de lesiones que le imputaba la fiscalía por presuntamente lesionar a su entonces pareja, en mayo de 2017, tras una discusión en el domicilio del artista. El fallo considera que el denunciante ha incurrido «en numerosas contradicciones e imprecisiones que no permiten esclarecer ni concretar con claridad lo ocurrido», y que su versión no se ajusta a las declaraciones efectuadas en comisaría. Además, en la sentencia se ha tenido en cuenta la declaración del médico forense, que consideró que las lesiones de la supuesta víctima «es posible que pudieran provenir tanto de un empujón intencionado como de una caída accidental por las escaleras». El artista, que se enfrentaba a una petición de veinte meses de prisión, reconoció en el juicio que aquel día tuvo una discusión con la víctima, pero negó cualquier tipo de forcejeo ni que le tirara por la escalera. La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en la Audiencia Provincial de Málaga en el plazo de diez días.