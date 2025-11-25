LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rapero Ayax posando. RC

Fernando Costa desata la tormenta con 'Te avisé' y acusa a Ayax de presuntos abusos

El rapero ibicenco asegura que el granadino pagó para que una supuesta víctima retirara la denuncia

Joaquina Dueñas

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Fernando Costa ha incendiado la escena del rap con su último tema, 'Te avisé', una acusación directa hacia su antiguo amigo Ayax. En la canción, el rapero ibicenco repasa lo que considera comportamientos tóxicos durante años: «Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino», canta en una de las estrofas. También denuncia: «Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado», aludiendo a presuntas agresiones que han sido previamente denunciadas en redes sociales. Otros versos afirman: «Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos» y «aislabas de to' sus amigas para manipularlas a tu voluntad», retratando un presunto control emocional a mujeres, consumo, traición y violencia.

La reacción de Ayax no se ha hecho esperar. En sus historias de Instagram responde con un comunicado cargado de amenazas: «Tengo 100 frases que quité por respeto. Ahora van todas pa' dentro», advierte. Y añade: «Tú te vas a cansar de esto antes que yo… Mi guerra es imparable y no hay banderas blancas». «Si vuelves al barrio que sea de día… en el Albayzín estás en busca y captura», advierte.

En medio de este enfrentamiento, la exnovia de Ayax, Velise, se ha pronunciado para dar algunas pinceladas sobre su sufrimiento durante los cuatro años que compartió con el granadino en los que llegó a quedarse en 45 kilos y para agradecer su apoyo a Fernando. «En ese momento me sentía tan débil que lo último que quería era volver a remover todo», explica. «Nunca olvidaré la frase que me dijo mientras me veía llorar en la cama sin ganas de vivir. 'Ahí es donde me merecía estar'«, recuerda ya fuera de «aquel infierno» del que dice que su cerebro se ha «disociado».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  3. 3 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  4. 4

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  5. 5

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  6. 6 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  7. 7

    Con aroma a fútbol histórico
  8. 8

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  9. 9 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  10. 10 Jordi González anuncia que se retira de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fernando Costa desata la tormenta con 'Te avisé' y acusa a Ayax de presuntos abusos

Fernando Costa desata la tormenta con &#039;Te avisé&#039; y acusa a Ayax de presuntos abusos