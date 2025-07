Una empleada de Carmen Martínez Bordiú la denuncia por impago

Joaquina Dueñas Jueves, 24 de julio 2025, 11:54 Comenta Compartir

Hace unos años, Carmen Martínez Bordiú, decidió poner rumbo a Portugal y desaparecer de la escena pública. Sin embargo, su nombre ha vuelto a los titulares por la denuncia de una empleada del hogar en el programa 'TardeAR'. La mujer, que ha preferido permanecer en el anonimato, la acusa de impago y de no haberle dado de alta en la Seguridad Social, al tiempo que habla de insultos a otros trabajadores.

«Me han engañado en el tema del trabajo. A mí no me ha dado el alta ni me quiere pagar. Estoy teniendo problemas, ataques de ansiedad... A mí me ha hecho un despido improcedente después de explotarnos allí trabajando durante tres meses», ha denunciado la mujer que trabaja en la finca Los Camochos, en Cazalla de la Sierra. «La he escuchado insultar a las personas que han pasado por allí, decirles que han robado, que son unos golfos... Entonces yo para ella seré otra golfa. A los hombres más o menos le da de alta pero a las mujeres no», ha añadido sobre el trato de la nieta de Franco a sus trabajadores.

Por su parte, el periodista Miguel Ángel Nicolás, ha explicado que Martínez Bordiú sabía que la reclamación de la empleada iba a ver la luz y que «cuando Carmen se entera de que va a salir en el programa, ha hecho la promesa de que lo va a pagar».