LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Echevarría. EP

El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos

Una tormenta convirtió un vuelo a Gran Canaria en una pesadilla

Joaquina Dueñas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Paula Echevarría ha visitado 'El Hormiguero' junto a su compañero de reparto en 'Camino a Arcadia', William Levy, para promocionar la serie de SkyShowtime. Durante la entrevista, la actriz hizo una confesión desconocida hasta el momento, un episodio de pánico que vivió precisamente durante el rodaje de esta ficción en Gran Canaria. En uno de los viajes que hizo para trasladarse a las islas, el mal tiempo convirtió el vuelo en una pesadilla, tanto que preparó un mensaje «de despedida».

«Fue el mismo fin de semana que sucedió lo de la DANA en Valencia. Cuando estaba volando pillamos una tormenta... Pasé tanto miedo que tenía escrito un mensaje de despedida», recordó. Paula calificó el momento de «bastante complicado». «Con muchos gritos en el avión y la gente rezando a todo», evocó. «Tenía el mensaje preparado por si tenía que dar a enviar en un momento dado». Y para hacer la escena más dramática, cerca viaja su compañera Michelle Renaud con su bebé de dos meses. Afortunadamente, «el piloto fue un héroe que pudo hacerlo bien», dijo, así que, cuando volvió a la calma, borró el mensaje que nunca llegó a enviar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  3. 3 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  4. 4 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  5. 5 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  6. 6 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  7. 7 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  8. 8 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  9. 9 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  10. 10

    Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos

El día que Paula Echevarría escribió un mensaje «de despedida» a los suyos