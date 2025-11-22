Cine y flamenco en el centenario de la duquesa de Alba

Joaquina Dueñas Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

El pasado jueves 20 de noviembre se cumplieron once años del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, un aniversario que su círculo más cercano vivió con la mirada puesta en el próximo 28 de marzo de 2026, cuando la duquesa de Alba habría cumplido 100 años. Su hijo Cayetano Martínez de Irujo, quien siempre ha tenido una especial conexión con su madre, está ya coordinando los actos en su honor que incluyen cine, flamenco y exposiciones.

Las diferentes actividades previstas pretenden acercar la personalidad de Cayetana y dar a conocer todas sus facetas. Entre las más destacadas se encuentran la exposición 'Cayetana. Una vida en Dueñas', que se inaugurará en el Palacio que lleva ese mismo nombre el 4 de marzo del próximo año, y la presentación del libro 'La duquesa'.

También se estrenará en el Cartuja Center el documental 'Cayetana. La duquesa de todos', una serie documental sobre su persona, producida por Ábside Media que se ha presentado este jueves en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), con la proyección de su primer episodio. El proyecto audiovisual ha tenido el respaldo de la Fundación de la Casa de Alba y cuenta con imágenes inéditas de su infancia y de otras facetas de su vida.

Reivindicar su figura

Su productor ejecutivo, Manuel Salas, ha subrayado que quieren «darle la vuelta a la imagen quizás grotesca que en algunos medios se ha dibujado de la duquesa de Alba. Esta serie pondrá en su sitio a Cayetana Fitz-James Stuart y la importancia que tuvo en el siglo XX. Un personaje que desayunaba con Churchill, recibió a Kennedy y las estrellas de Hollywood, y que supo conciliar su libertad con la responsabilidad de la Casa de Alba», recordó Salas durante la presentación en el FICAL.

El flamenco, una de las debilidades de la duquesa, también tendrá su espacio durante la celebración del centenario de su nacimiento con el espectáculo 'Flamenco. Cayetana y su pasión', los días 2 y 3 de mayo en el Teatro de la Maestranza a cargo de Cecilia Gómez.

Susana Griso y María Casado moderarán un ciclo de conferencias que repasarán la relación de la aristócrata con la política y con los grandes cambios del país en el siglo XX, su vínculo con la tauromaquia, el flamenco, la religiosidad y su vertiente más íntima como madre.

Se espera que todos los hijos de la duquesa de Alba -Carlos, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia- participen en los diferentes homenajes junto a algunas de sus personas más cercanas, como su íntima amiga Carmen Tello o su viudo, Alfonso Díez, además de personalidades ligadas a su persona, como el expresidente del Gobierno Felipe González o el torero José María Manzanares.