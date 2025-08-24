LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti. Instagram

Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli

La 'influencer' confirma su relación con Giovanni Tronchetti tras meses de especulaciones

María Moreno

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:09

Chiara Ferragni ha confirmado su relación con Giovanni Tronchetti. La 'influencer' ha colgado en sus redes sociales una imagen en la que sale feliz junto al heredero de Pirelli, que abraza a la joven por la cintura mientras disfrutan de una puesta de sol en un barco, probablemente en Ibiza, donde ella ha pasado gran parte del verano.

Una imagen que no deja lugar a dudas y que ha sido toda una sorpresa después de que a finales de mayo todo pareciese indicar que el empresario habría vuelto con su exmujer, Nicole Moellhausen, con la que tiene tres hijos. Por su parte, Chiara tiene dos vástagos con el rapero Fedez, con el que la relación ha ido de mal en peor desde su separación.

Giovanni Tronchetti, de 41 años, proviene de una de las familias más influyentes en la industria italiana. Nieto de Marco Tronchetti Provera, el empresario que llevó a Pirelli a un liderazgo global, ha sabido consolidarse en la compañía en la que actualmente es el vicepresidente ejecutivo. Con un perfil mucho más reservado que el de Ferragni, Tronchetti ha mantenido una vida personal alejada del foco mediático lo que supone un interesante contraste con la vida de Chiara, expuesta en las redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves
  2. 2 Trasladan en helicóptero a una mujer herida en un accidente en Foncea
  3. 3

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  4. 4 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  5. 5 Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja
  6. 6 Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño
  7. 7

    «A los 23 años tomé la decisión que cambió mi vida, dejé todo y me marché a México»
  8. 8 Cuando la artesanía pasa a ser arte
  9. 9 IU denuncia «opacidad, privatización y vínculos ultras» en la gestión de la Terraza de San Mateo
  10. 10 A Dios rogando y con el mazo dando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli

Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli