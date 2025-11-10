Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera El diestro, que supuestamente habría dado positivo en el test de alcoholemia, se encuentra bien de salud tras el accidente

Joaquina Dueñas Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

Cayetano Rivera Ordoñez ha sufrido un accidente de tráfico el pasado domingo, según ha adelantado el periódico 'ABC', que ha podido confirmar el aparatoso percance. El diestro chocó la furgoneta que conducía contra una palmera en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, en la localidad de Alcalá de Guadaíra.

Según han informado fuentes policiales a 'ABC', en torno a las 21.00 horas del domingo, Cayetano perdió el control del vehículo, invadiendo una glorieta ajardinada a la salida del club de golf, impactando con una palmera que llegó a derribar. Tras el siniestro, el torero habría dado positivo en la prueba de alcoholemia, lo que podría complicar su situación. En todo caso, Cayetano se encuentra en buen estado de salud.

Este no es el primer percance en el que se ve implicado el hijo de Carmina Ordoñez que en la madrugada del pasado 30 de junio fue detenido en un céntrico restaurante de comida rápida de Madrid donde habría protagonizado un acalorado enfrentamiento con los empleados del establecimiento.

Los agentes que se personaron recogieron en el atestado policial que el diestro mostró una actitud «desafiante, soberbia y poco colaboradora», por lo que fue detenido por resistencia y desobediencia a la autoridad. También se habló entonces de que su supuesto «estado de embriaguez». Desde la Jefatura de la Policía de Madrid quisieron dejar claro que «no hubo enfrentamiento físico ni incidente mayores, simplemente una actitud obstructiva ante la Policía Nacional».

Por su parte, Cayetano ha venido defendiendo que en ningún momento protagonizó ni participó en «ningún acto de agresión hacia los agentes de la autoridad» a los que denunció por detención ilegal, alegando que su actuación fue «desmedida» y «desproporcionada».

Cayetano Rivera no es el primer torero que se ve envuelto en un accidente de tráfico. En mayo de 2011, José Ortega Cano chocó frontalmente con otro vehículo mientras conducía en la A-8006, entre Sevilla y Castilblanco de los Arroyos, con trágicas consecuencias, ya que resultado de aquel impacto falleció en el acto el conductor del otro vehículo, Carlos Parra.

El viudo de Rocío Jurado fue condenado a dos años y medios de cárcel por homicidio imprudente y conducción temeraria después de que considerara demostrado que circulaba con exceso de velocidad, aunque la prueba de alcohol en sangre que había dado positiva no fue tenida en cuenta ya que se rompió la cadena de custodia en el hospital, lo que provocó que fuera invalidada. La condena también incluyó una indemnización para los familiares de Carlos Parra y la prohibición de conducir durante tres años y medio.

