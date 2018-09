Carmen Martínez-Bordiú: «No he defraudado al Fisco»

Horas después de hacerse pública la sentencia que obliga a Carmen Martínez-Bordiú a pagar 525.063,96 euros a la Agencia Tributaria, la nieta de Franco aseguró a través de un comunicado que se trata de una «disparidad de criterios» y que no ha defraudado a Hacienda.

El litigio proviene de unos impuestos que Martínez Bordiú no abonó cuando compró varias propietades en Cantabria con el dinero procedente de una venta de accione. En su declaración de la renta, redujo la base imponible de la ganancia desde 6,7 millones de euros a 57.209 euros, y el caso llegó a los tribunales.

«No he sido condenada por la comisión de ningún delito ni infracción administrativa y además no tengo ninguna deuda con la Agencia Tributaria», asegura la duquesa de Franco. «Se trata de una desestimación de mis recursos, pero no ha supuesto la imposición de sanción alguna, porque la Administración no apreció la comisión de ninguna infracción tributaria por mi parte y por lo tanto no ha existido fraude ni evasión fiscal».