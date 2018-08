La acosada acosadora La actriz y directora Asia Argento, líder del movimiento #Me Too tras denunciar que el productor Harvey Weinstein la violó,es acusada por un colega de agresión sexual cuando él era menor ICÍAR OCHOA DE OLANO Lunes, 27 agosto 2018, 23:44

Jimmy Bennett, de 22 años en la actualidad, sostiene que la actriz le agredió sexualmente en 2013, cuando él acababa de cumplir 17 años y ella tenía 37. Ambos se conocieron en 2004, cuando coprotagonizaron la película 'El corazón es mentiroso', dirigida por la propia Argento, en la que desempeñaban los papeles de madre e hijo.

Activista en entredicho En la picota

'The New York Times' asegura que la actriz pagó 380.000 dólares para frenar la denuncia de Bennett

'Marcha de supervivientes'. A la derecha, un grupo de mujeres encabeza una manifestación convocada por el movimiento #Me Too para denunciar el acoso laboral y la violencia contra las mujeres.

Que el todopoderoso productor cinematográfico estadounidense Harvey Weinstein se enfrente a una demanda fiscal de veinticinco años de prisión por varios delitos de violencia sexual se debe, en buena medida, a ella. Que miles de mujeres y hombres de todo el planeta hayan abierto los ojos, a través del movimiento #Me Too, a la necesidad de impulsar un cambio que extinga la cultura del abuso de poder y el acoso laboral en nombre del sexismo, también. Ahora, sin que aún se haya cumplido un año de aquel terremoto social que estalló con epicentro en Hollywood, esa misma mujer se enfrenta a la acusación de un colega de profesión, quien asegura que abusó de él siendo menor de edad.

Así lo acaba de desvelar 'The New York Times' en un artículo en el que afirma que la actriz y directora Asia Argento, de 42 años, habría aceptado pagar 380.000 dólares -el equivalente a 333.000 euros- al actor Jimmy Bennett, de 22, a cambio de silenciar la amenaza de demanda por una agresión sexual sucedida en la habitación de un hotel de California en 2013, cuando ella tenía 37 años y él acababa de cumplir 17. En ese Estado, la edad legal para el consentimiento sexual es 18. Ambos intérpretes habían trabajado juntos casi una década antes en la película 'El corazón es mentiroso' (2004), en donde hacían los papeles de madre e hijo. La revelación que pone contra las cuerdas a la artista italiana, primogénita del director Dario Argento, maestro del cine de terror, y de la actriz y guionista florentina Daria Nicolodi, llega dos meses después de que su pareja y gran apoyo en su ofensiva contra Weinstein, el chef estadounidense de fama internacional Anthony Bourdain, se suicidara.

El periódico neoyorquino asegura tener pruebas documentales del encuentro sexual, que, según detalla en la noticia, le han llegado de forma anónima «a través de un servidor seguro». Entre ese material inculpatorio, menciona una fotografía de ambos en la cama fechada el 9 de mayo de 2013 y una carta de la abogada de Argento, Carrie Goldberg -especializada en violaciones de privacidad sexual y ciberacoso-, del pasado mes de abril, en la que se dirigía por escrito al letrado de Bennett explicando cómo se le iba a hacer efectivo el abono de lo que llaman la «ayuda». Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha querido pronunciarse sobre la información.

El rotativo que ha colocado a Asia Argento en el ojo del huracán es el mismo que el pasado 5 de octubre sacaba a la luz, gracias al testimonio de la propia intérprete y de otras mujeres, que el productor Harvey Weinstein se había dedicado durante años a abusar a su antojo de secretarias, actrices en sus primeros pasos y divas del celuloide, y que había llegado a acuerdos económicos con al menos ocho de ellas para enterrar sus sórdidas fechorías.

La deflagración informativa provocó que, en los días siguientes, decenas de mujeres 'salieran del armario' para incriminarle. Algunas, como Asia Argento, de violación. En los meses posteriores, víctimas del acoso de Weinstein y de otros hombres con puestos de poder en distintos sectores laborales emergían en un goteo contínuo de denuncias que traspasó fronteras, geográficas y profesionales, y puso el foco en un práctica hasta entonces a menudo velada y tolerada: la lacra sistémica del abuso sobre las mujeres en el mundo del trabajo.

El llamado 'efecto Weinstein' desenmascaró a más de medio centenar de cineastas, actores, políticos, empresarios, deportistas, fotógrafos, raperos o periodistas, la mayoría al otro lado del Atlántico, y provocó una reacción social sin precedentes, a la que también se sumó Europa. Iniciado de forma viral como un 'hashtag' en las redes sociales para denunciar la violencia sexual, el movimiento #Me Too (Yo también) consiguió que miles de mujeres de distintas partes del planeta superaran el miedo y la vergüenza y tuitearan sus experiencias para demostrar el comportamiento misógino de muchos hombres desde sus estatus de dominio. Desde entonces, el fenómeno que abrió el debate social sobre los abusos sexuales en el trabajo y alumbró la fundación del colectivo 'Time's up' (El tiempo se acabó), formado por más de trescientas actrices para ayudar a mujeres de cualquier estrato social víctimas del acoso, ha tenido a Argento como una sus valedoras más firmes y entregadas.

Conocida como una mujer rompedora y de carácter, titular de dos premios David di Donatello -el 'Oscar italiano'- a la mejor actriz, en 1994 y 1996, y madre de dos hijos de 16 y 9 años, Asia Argento enmudeció al público de la última gala final del festival de Cannes, celebrado en mayo, con un emotivo discurso en el que recordó que justo allí había sido violada por el productor estadounidense. Destapar en su día el escándalo le costó un disgusto en su país, donde algunos medios de comunicación y figuras públicas la tacharon de oportunista. Incluso, de mentirosa. «La temporada de caza contra los supervivientes está abierta», se defendió entonces. La intérprete, que debutó con solo nueve años en una serie televisiva de Sergio Citti, maestro de Pasolini, siempre ha sido una acérrima defensora de los derechos de las mujeres en su país natal. «Italia ha sido machista hasta la médula», ha dicho varias veces.

«Confundido y mortificado»

Si el 5 de octubre de 2017 propiciaba el inicio del calvario de Weinstein y, con él, el de una campaña de concienciación sobre la violencia contra las mujeres, tan solo un mes más tarde, en noviembre, Argento emprendía el suyo propio. Eso sí, de momento, sin que trascendiera. El periódico de Nueva York afirma que recibió entonces una misiva del abogado de Bennett, una «notificación de la intención de demandarla» por una «agresión sexual» que «afectó a la carrera» de su cliente y que «amenazaba su salud mental», según recogía el escrito. En esa misma carta, el letrado pedía a la actriz algo más de tres millones de euros para subsanar la «enorme caída de ingresos del actor», que su representante legal atribuía a las consecuencias de aquel encuentro en un hotel californiano.

Ese día, relata el rotativo, Argento fue a ver al actor a una habitación del Ritz-Carlton en Marina del Rey, en la costa de Los Ángeles. Allí le dio de beber, le besó, le empujó sobre la cama, le bajó los pantalones y le realizó una felación. Después se puso encima de él y tuvieron sexo. El 8 de junio, un mes después de aquel contacto que le dejó «confundido y mortificado», Bennett le envió a Argento un «¡Te extraño mamá!» a través de su cuenta personal de Twitter, que acaba de cerrar, acompañado de la fotografía de un brazalete grabado que ella le había regalado para conmemorar el filme que coprotagonizaron cuando tenían 8 y 28 años.

En la carta en la que expone su agravio, el abogado de Bennet explica que la presencia de la artista en los medios como víctima de acoso sexual refrescó la memoria de su cliente sobre aquel episodio entre ambos. Según el letrado, el actor siempre vio su relación con Argento como la propia de una madre y su hijo, al igual que en aquella película en la que se conocieron.