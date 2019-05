«Salimos a ganar y a gobernar La Rioja» José Ignacio Ceniceros, Conrado Escobar y Esther Herranz, ayer en la apertura de campaña en la sede logroñesa del PP. / Juan Marín El candidato popular llama a los suyos a la ilusión, el optimismo, la confianza y la responsabilidad porque «La Rioja es de centro-derecha» | Ceniceros resalta que el PP ha liderado todos los avances de la región: «Somos un partido de personas serias» ROBERTO G. LASTRA Logroño Viernes, 10 mayo 2019, 08:32

Ni el resultado de las elecciones generales del 28 de abril ni los negros augurios que para su partido sembró ayer la encuesta del CIS han afectado al ánimo de José Ignacio Ceniceros, que anoche aseguró que «salimos a ganar y a gobernar, porque siempre hemos demostrado que somos un partido de personas serias que se toman en serio La Rioja y por eso ofrecemos ideas y soluciones para la región».

El cabeza de lista popular a las autonómicas, acompañado en el atril por el aspirante del partido a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, y la candidata riojana del al Parlamento Europeo, Esther Herranz, escenificaron ayer la tradicional pegada de carteles de apertura de campaña, una cita para la que los populares optaron por su 'casa', la sede de Duquesa de la Victoria, en vez de por el cercano Círculo Logroñés. «Afrontamos esta campaña con ilusión, con optimismo, pero también con responsabilidad y con confianza. Tenemos candidatos comprometidos con el futuro de los pueblos y de La Rioja, nosotros no presentamos paracaidistas como hacen otros», arengó Ceniceros a los suyos.

Nada altera el gesto y el ánimo del candidato popular a la Presidencia del Gobierno de La Rioja. Ni los sondeos ni la reciente debacle de su partido en las urnas.

Dispuesto a dialogar

«Las encuestas hay que tomárselas como lo que son porque tienen el valor que tienen y la del CIS, que está hecha hace mes y pico, refleja un panorama muy abierto en esta comunidad y no nos dice nada del otro mundo, solo que estamos ahí», defendió Ceniceros para, tras reconocer que «sabemos que los resultados del 28 de abril fueron malos», insistir en que «nada tienen que ver unas elecciones generales con unas autonómicas y municipales, y lo sé porque en las últimas dos semanas me he vuelto a recorrer toda La Rioja y he estado con todos nuestros candidatos y veo sus ganas y su ilusión por trabajar como hemos hecho siempre, porque el Partido Popular ha liderado todos los avances que ha tenido La Rioja». Con la confianza intacta en su afiliados y simpatizantes, el líder popular recordó que «en las generales, a pesar del resultado, más de 95.000 riojanos dijeron no a las políticas de Pedro Sánchez, La Rioja es de centro derecha» y de cara al día después de la cita con las urnas, defendió que «estamos siempre dispuestos, porque es lo que menos nos cuesta, a dialogar y a buscar acuerdos y si hay que firmar un acuerdo de Gobierno cuando llegué el momento se hará».