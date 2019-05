LOGROÑO BUSCA UN MODELO Vista aérea del centro de la ciudad de Logroño. :: justo rodríguez Los candidatos saben que, tras el avance del Plan General, está sobre la mesa el futuro urbanístico, pero también económico y demográfico MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Viernes, 10 mayo 2019, 13:42

Cierra la capital riojana en unos días un mandato de lo más plural en lo que a presencia de siglas en la Corporación se refiere, y el que se avecina no tiene pinta de ser de otra manera. No va a haber grandes mayorías, coinciden quienes se las van a jugar en las urnas el 26 de mayo. Y ello les obligará a colaborar. Todos ellos salen con el ánimo por las nubes: que si ilusión, que si muchas ganas..., según decían ayer mismo, a unas horas de la apertura de la campaña. Luego las papeletas que los vecinos depositen en las urnas, en un par de semanas, les terminarán dando la medida exacta de sus posibilidades durante los próximos años. Eso y cómo jueguen después sus cartas.

El hasta ahora comodín del Gobierno popular unas veces, y de la oposición otras, Ciudadanos, dice, desde los resultados de las generales, que sale a ganar, aunque cuenta con que habrá pactos. Y los regionalistas, que se auguran crecimiento porque calculan que esta vez se vote en clave local, aspiran a influir, incluso a formar parte del gobierno que se forme. ¿Izquierdas? ¿Derechas? Con quien haga falta para sacar adelante las propuestas.

La próxima Corporación tiene por delante retos importantes. Después de años con la revisión del Plan General parado, ahora hay un avance en exposición pública que apuesta por la consolidación y la regeneración urbana, pero que ahora hay que ampliar para dotar al documento de planeamiento de las definiciones concretas, de los detalles. Nos jugamos cómo queremos que sea el Logroño del futuro. Y, por ello, los candidatos que anoche se lanzaron a la carrera electoral y que tan contentos están de tener por fin la ocasión de explicar sus propuestas podrán explayarse en ésta y otras materias.

Todos hablan de la cercanía, así que estos días deberíamos notar que están y que quieren escuchar

Las prioridades

Para el candidato a la Alcaldía del PP, Conrado Escobar, estos días habrá que hablar de «lo que rodea a la gente en toda su extensión». Y, así, piensa en las familias y en la conciliación, pero también en los mayores y en la «extraordinaria oportunidad que representan» y en las necesidades que poseen. Entiende, por tanto, que hay que «repensar» la ciudad de forma que en ella puedan convivir los logroñeses de 0 a 99 años. Y facilitar las políticas de suelo industrial, mejorar la fiscalidad para los autónomos o facilitar el relevo generacional para el comercio.

El aspirante socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, quien no deja de mencionar que la necesidad de cambio se nota en el ambiente, se esforzará por referirse a una ciudad verde y que cree riqueza, que se implique con el mundo de la cultura, la educación y las nuevas tecnologías y que cuide a su gente, todo ello bajo el prisma de la igualdad. En cualquier caso, no olvida citar retos pendientes, como el demográfico. O la cantidad de cosas que quedan pendientes tras tantas promesas incumplidas como las que ha sufrido la ciudadanía estos años y que han generado no poca frustración.

En esta necesidad de terminar lo empezado también incide el candidato de Cs, Julián San Martín, quien también menciona la necesidad de modernizar el Ayuntamiento de Logroño para poder prestar servicios del siglo XXI con equidad a todos los barrios, añade. Así, habrá que avanzar en lo que se refiere a Maristas, al soterramiento, a Los Lirios, al centro de salud de la zona oeste... sin perder de vista que «tenemos que diseñar el Logroño del futuro con el Plan General».

La herencia del actual grupo municipal Cambia Logroño se la disputan estas elecciones tanto la formación que conserva su nombre, gestionada por independientes y que encabeza Isabel de María, y la coalición que han formado Equo, Podemos e IU y que lidera el aún concejal José Manuel Zúñiga. La primera insiste en la necesidad, de entrada, de una auditoria al soterramiento y de un plan contra el exilio juvenil que trabaje en la consecución de empleo estable y vivienda para el colectivo joven. Pero también se refiere a un plan de movilidad sostenible que ayude contra el cambio climático y a los barrios comunicados. Zúñiga, por su parte, hace de la lucha contra el cambio climático su prioridad y señala una batería de medidas, que al final se relacionan con los distintos ámbitos de la vida, para tratar de paliarlo. Que si la movilidad, la energía, los empleos verdes... Para él, hay que devolver la ciudad a los vecinos, que se convierta en un espacio en el que poder estar y en el que poder vivir con tranquilidad, que «se va con mucha prisa».

También cita el modelo de ciudad el aspirante del PR+, Rubén Antoñanzas, quien señala que ha de ser el de ahora y el de dentro de 25 años. Y no se olvida de la necesidad de generar empleo, del comercio, y de lograr una ciudad moderna y con futuro para los más jóvenes.

Recapitulando, tenemos el modelo de ciudad integradora y sostenible, amable y rescatada para el peatón (más o menos según los casos); la capacidad de generar oportunidades de trabajo; las dotaciones de los barrios; la finalización de las actuaciones iniciadas... entre las cuestiones que los candidatos citan entre sus prioridades.

Además, todos hablan de participación, de cercanía, de las necesidades de los logroñeses y logroñesas... así que estos días todos deberíamos tener que notar que están y que quieren escuchar. Y lo mismo después también.