El verificador: Verdades y mentiras del debate final

El debate de los candidatos a la presidencia de esta noche ha sido mucho más tenso que el del pasado lunes. Durante las más de dos horas de duración, las acusaciones de mentiras y 'fakes' se intercambiaban, sobre todo, entre Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera que han protagonizado las mayoría de los enfrentamientos. Estos son algunas de las verdades, mentiras o imprecisiones escuchadas en el debate:

Pedro Sánchez El PP ha propuesto la privatización de las pensiones

MENTIRA

El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que el PP propuso la privatización de las pensiones, en referencia a unas declaraciones del experto en materia económica de la formación conservadora, Daniel Lacalle. La afirmación no es exacta. El economista realizó unas declaraciones en las que afirmaba: «El debate no es cuánto se revalorizan las pensiones, sino cuánto se recortan, un 20%, un 30% o un 40%. Los demás países las han reducido hasta un 40%.». Tras la polémica que se originó con esta frase, Lacalle afirmó que se refería de forma genérica a los países que derrochan en las cuentas públicas y que al carecer de financiación deben recurrir a recortes en las pensiones. Fue el ministro de Fomento y jefe de campaña del PSOE, José Luis Ábalos, quien interpretó que Lacalle proponía «un sálvese quién pueda» y privatizar las pensiones.

Pedro Sánchez Eurostat está ofreciendo buenos datos sobre la evolución del déficit español

VERDAD

El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que desde Europa se están recibiendo noticias positivas sobre la evolución del déficit en España bajo el Gobierno del PSOE. La afirmación es cierta. El propio martes Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, rebajó la cifra de déficit público de 2018 al 2,48 % del PIB frente al 2,63 % anunciado por el Ejecutivo el pasado marzo. El dato del organismo comunitario confirma que España puede salir del Procedimiento de Déficit Excesivo en el que estaba inmersa desde 2009.

Pablo Casado Apoyo de ERC a Sánchez a cambio de indultos

MENTIRA

La frase del candidato del PP, Pablo Casado, según la cual el líder de ERC ofreció su apoyo a los socialistas a cambio de un indulto no se ajusta a la realidad. Todo lo contrario. El líder de ERC encarcelado Oriol Junqueras se ha mostrado contrario a la solicitud de un indulto por entender que supondría asumir la culpabilidad en los delitos que se le imputan. Los independentistas procesados han defendido su inocencia en todo momento. Por esta razón entienden que solicitar un indulto supondría dar la razón a un tribunal en el caso de que se produzca una sentencia condenatoria.

Pablo Casado «No podemos dejar caer» a Pedro Sánchez, afirmó una exconsejera soberanista

VERDAD

El candidato del PP, Pablo Casado, se ha referido a los apoyos que recibió Pedro Sánchez en su moción de censura para desalojar al presidente Mariano Rajoy y ha insistido en la supuesta dependencia que los socialistas tendrían con respecto al respaldo de los independentistas catalanes. Para reforzar esta afirmación ha destacado que la exconsejera presa Dolors Bassa declaró: «No podemos dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez». Esta frase es cierta, la dirigente secesionista, que está siendo juzgada en el Tribunal Supremo por su relación con el referéndum ilegal del 1-O, pidió en una entrevista en una radio catalana realizada mientras estaba en la cárcel que sus compañeros de ERC apoyasen al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la tramitación de los presupuestos. «Hoy por hoy, un no rotundo a los presupuestos (de Pedro Sánchez) no lo diría. Aprobarlos, tampoco. La alternativa a tumbar este Gobierno es mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha» señala la exconsellera. No obstante, ERC, que esperaba un gesto del Ejecutivo socialista, no recibió ninguna contrapartida y votó en contra de las cuentas socialistas.

Pedro Sánchez Sánchez denuncia la creación de 'listas negras' en la Junta de Andalucía

NO PRECISO

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que PP y Ciudadanos están elaborando 'listas negras' sobre los trabajadores que se dedican a la atención a las mujeres víctimas de violencia machista en Andalucía. Como ejemplo de estas supuestas listas ha presentado una carta en la que, según una denuncia de UGT, se están elaborando este tipo de controles. La afirmación requiere matizaciones. Fue Vox quien solicitó a la Junta de Andalucía los datos de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género. Tanto PP como Ciudadanos se negaron a facilitar tales datos. Según aseguró en su día el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, proporcionar ese tipo de información «va contra principios, valores y leyes». Pedro Sánchez, no obstante, mostró durante el debate una carta con el membrete de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local -de la que es titular el propio Juan Marín- en la que se piden los nombres, apellidos y números de colegiados de los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que se dedican a trabajar contra la violencia de género en la Junta.

Pablo Casado La construcción cae un 25%

No preciso

El candidato del Partido Popular ha comparado la evolución del sector de la construcción en enero de 2019 (último dato publicado) con diciembre de 2018, según el Índice de Producción de la Industria de la Construcción elaborado por el Ministerio de Fomento. Sí se observa una reducción del 25%. Pero esa no es una comparación homogénea; la comparación real es la de meses iguales (enero 2019 sobre enero 2018) y en ese caso el crecimiento de este sector se ha reducido sólo un 0,1%.

Pablo Casado Reforma electoral para que gobierne la lista más votada

no preciso

El candidato del PP ha asegurado que su partido ha presentado en tres ocasiones una reforma para que gobierne la lista más votada. La afirmación es imprecisa si se refiere a las elecciones al Congreso de los Diputados. Casado respondía a una cuestión sobre si sería presidente aún no siendo el más votado. Sí ha presentado en el Congreso una propuesta para que en los Ayuntamientos gobernarán las listas más votadas.

Albert Rivera Podemos propone que se puedan 'okupar' las viviendas

MENTIRA

Albert Rivera: «Podemos propone que se puedan 'okupar' las viviendas». Lo que propone Podemos es que se obligue a quienes tengan más de diez viviendas (dice que son fundamentalmente los bancos y la Sareb) a que alquilen esas viviendas a un «precio público».

Albert Rivera Rivera, el único candidato que ha expresado su preferencia de Gobierno

MENTIRA

Rivera ha afirmado que es el único candidato que ha dejado claro con qué otros partidos políticos formaría Gobierno. No es cierto. Pablo Iglesias ha expresado en varias ocasiones durante la campaña, la última en el debate de ayer, que está dispuesto a un gobierno de coalición con el PSOE.

Pablo Casado Cinco millones de empleos con Aznar

MENTIRA

Casado afirma que con Aznar se crearon cinco millones de empleos y dos millones con Mariano Rajoy. Según la estadística de afiliados a la Seguridad Social, entre mayo de 1996 y abril de 2004 (legislaturas de Aznar) el número de ocupados aumentó en 4,49 millones y entre diciembre de 2011 y junio de 2018 (legislaturas de Rajoy) se incrementó en 1,77 millones el número de afiliados.

Pablo Casado Las pensiones se revalorizaron un 16% con el PP

MENTIRA

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en marzo de 2013 una reforma del sistema de pensiones que incluía el Índice de Revalorización de las Pensiones en virtud del cual las pensiones sólo podían subir un 0,25% mientras la Seguridad Social no estuviera en equilibrio. Sí es cierto que la pensión media en mayo de 2018 (último mes del Gobierno de Rajoy) era un 16% superior a la pensión media que había en enero de 2012 (primer mes del Ejecutivo de Rajoy). Sin embargo, eso no significa que los pensionistas ganaran un 16% de poder adquisitivo por dos razones: la inflación en ese tiempo fue del 7,2%, que habría que descontar a la subida nominal de las prestaciones; y, en segundo lugar, la pensión media sube también porque las nuevas pensiones que se incorporan al sistema son más altas que las que salen (al fallecer los beneficiarios) ya que entran con salarios actualizados y, por lo tanto, más altos.

Pablo Iglesias Presentamos una Ley de Eutanasia y el resto de partidos no nos apoyaron

VERDAD

Durante el debate, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias ha asegurado que en la reciente legislatura presentaron una propuesta para que se aprobase una Ley que despenalizaba la eutanasia en España y el resto de formaciones no la apoyó. La afirmación es cierta. El partido morado propuso en enero de 2018 una modificación en el Código Penal para cambiar el tipo legal que castiga a quienes ayuden a morir a otra persona. El Congreso rechazó esta iniciativa con los votos en contra de PP, Foro Asturias y UPN y la abstención del PSOE y Ciudadanos, PdCat y Nueva Canarias. Fue apoyada por Unidas Podemos, ERC, PNV y el grupo mixto. Posteriormente, el PSOE y Unidas Podemos volvieron a presentar una iniciativa a favor de la creación de una Ley de Eutanasia pero el adelanto electoral y los obstáculos que plantearon en la Mesa del Congreso PP y Ciudadanos impidió que comenzara a discutirse esta iniciativa.