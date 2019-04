Torrecilla Unida, única candidatura en la cabecera del Camero Nuevo

Un caso singular, si no insólito, es el de Torrecilla en Cameros, donde se ha conformado una única lista. La agrupación local e independiente Torrecilla Unida concurrirá a las elecciones municipales del 26 de mayo reuniendo distintas sensibilidades, sobre todo las de PSOE y PP, aunque aún se trabaja para poder sumar miembros de otros partidos.

El actual alcalde socialista, Sergio Martínez Astola, liderará esa lista y cuenta con el permiso del PSOE tanto a nivel regional como nacional, puesto que continúa afiliado al mismo, pero también con el beneplácito del PP, que aporta como número dos, ya confirmado, a Gonzalo Velasco, director del Centro de la Emigración Riojana. El número 3, aún sin nombre, será un independiente. Se espera que para mañana, martes, se cierre la candidatura.

«Hace un año le planteé hacer una candidatura independiente a Sergio, que me parece una persona extraordinaria y un buen alcalde, para mejorar la convivencia, y parece que la gente está entusiasmada», declara a Diario LA RIOJA el presidente del Gobierno de La Rioja y del PP en nuestra región, José Ignacio Ceniceros. «Yo creo que es positivo y, poco a poco, puede servir de ejemplo para otros municipios pequeños, sobre todo para quitar rivalidad», expone José Ignacio Ceniceros, quien afirma abiertamente que «el tema en Torrecilla lo he llevado yo personalmente y creo que se ha conformado una candidatura muy maja, conozco a todos y me parece bien».

Sergio Martínez Astola

Aunque el presidente del PP en La Rioja cree que sería precipitado que el modelo se reproduzca en otros municipios para las próximas elecciones, no lo descarta para el futuro. «Alguno seguro que toma nota», apunta José Ignacio Ceniceros.