«Una sociedad debe basarse en el consenso, no en la crispación que fomenta la derecha»

Con apenas 24 meses de militancia en el partido, Juan Cuatrecasas (Bilbao, 1965) aspira a recuperar el segundo escaño en el Congreso para el PSOE de La Rioja. Asesor fiscal durante 35 años y autor de un reputado blog de vinos, el candidato a la Cámara Baja destaca su activismo como aval y garantía de su virtual presencia en Madrid.

-¿Por qué ocupa usted un puesto tan destacado en la lista del PSOE?

-Para mí fue primero una sorpresa y luego la asunción de una enorme responsabilidad. Es una pregunta que debería responder el propio partido, aunque entiendo que se ha confiado en mí por la labor de activista en favor de los derechos de la infancia y los pasos que he dado junto a otros afectados para introducir cambios legales contra los abusos.

-¿Asume que su repercusión mediática por el caso de su hijo ha sido clave en la designación?

-Lo reconozco. Pero también debo añadir que la lucha que hemos mantenido mi mujer, mi hijo y yo y el resto de las víctimas de abusos sexuales a las que representamos en la asociación 'Infancia Robada' es muy dura y no sé si otras personas desde la izquierda son conscientes de lo que supone a nivel personal, familiar, social... No quiero decir que merezca por ello ir segundo en la candidatura, pero sí que el pulso que hemos mantenido nos avala como personas muy tenaces y hasta cierto punto sí nos da crédito.

-En las asambleas previas a la conformación de las listas su nombre apenas apareció y, sin embargo, la Ejecutiva desechó la propuesta de otros aspirantes más respaldados.

-Cada partido tiene sus propios mecanismos de elección interna y no entro en esa cuestión. La propuesta me llegó a través del secretario general y, simplemente, la acepté.

-Una parte de las bases ve con recelo que no se haya tenido en cuenta su criterio y se opte por alguien con sólo dos años de militancia sin pedigrí orgánico ni institucional.

-No me consta ningún malestar. En todo caso, asumo que no estoy aquí por ser asesor fiscal o tener un blog de vinos, sino por esa lucha en la que seguimos teniendo enfrente enemigos muy poderosos. Una situación que no sufren muchos que llevan décadas afiliados al PSOE. Por otra parte, mi vinculación con La Rioja ha sido y es enorme, y aunque me afilié tarde al partido, la conciencia política y socialdemócrata ha sido una constante en mi vida.

-Parece más cómodo optar ahora a un escaño que las encuestas dan por hecho y no en otras épocas, cuando el PSOE estaba debilitado.

-No he valorado esa reflexión. Como le digo, es un puesto que se me ofreció y he aceptado. Pero no por mí, sino por todas las víctimas que agrupa la asociación y con las que vamos dando pasos para mejorar una situación que en el 2011 era un erial. ¿Que el viento ahora es favorable? Soy muy cauteloso. En las urnas no cuentan las encuestas, sino los votos.

-Más allá de recuperar el segundo diputado, lo que apuntan sondeos como el de GAD3 para Diario LA RIOJA es que el PSOE puede superar en apoyos en unas generales al PP por primera vez desde 1986.

-Una de las claves de las democracias es la alternancia. El poder enrocado tiende a producir efectos como los que hemos vivido en los últimos años con gobiernos populares: corrupción, abusos de poder, una especie de cansancio por parte del electorado... En La Rioja, el PP lleva mucho tiempo en el Gobierno y en los últimos años ha mantenido una complacencia hacia Madrid que se ha traducido en importantes caídas en la inversión, mientras se perpetúan carencias en infraestructuras, política cultural y turística o un plan industrial para la comunidad, que resulta vital. El segundo escaño del PSOE puede ser el anticipo de que en las elecciones autonómicas podamos lograr que Concha Andreu sea presidenta de La Rioja para hacer que vengan tiempos de cambios y aire fresco.

-¿Por qué un indeciso debería decantarse por la candidatura socialista el domingo?

-Porque es el partido que garantiza la justicia social, la igualdad y el acuerdo. La derecha fomenta la crispación, cuando una sociedad para avanzar tiene que basarse en el consenso. Me consta, porque lo he vivido en primera persona, que en los pasillos del Congreso predomina esa política del pacto pese a lo que algunos visualizan ante la galería.

«La Rioja debe activar el artículo 46 e invertir en un plan industrial» -¿En qué beneficiaría a La Rioja su presencia en el Congreso? -Llevo vinculado con esta tierra desde que nací, la entiendo y siento pasión por ella. Puedo decir que soy más riojano que vasco y tanto durante mi trayectoria profesional como en esa fase como candidato estoy escuchando a mucha gente y recabando sus demandas en la calle. Como he demostrado con mi activismo, llevaré todas esas reivindicaciones hasta el Congreso para tratar de materializarlas a partir de los consensos que puedan cerrarse allí. -¿Incluirían esos consensos reeditar los que ha suscrito el PSOE con el nacionalismo vasco? -Claro. La relación que han venido manteniendo PSOE y PNV ha sido de entendimiento dentro de sus diferencias y a la hora de consensuar han llegado a acuerdos históricos. -Algunos, como las 'vacaciones fiscales' o el blindaje del concierto vasco, perjudiciales para La Rioja. -Ahí está el artículo 46 que el PP nunca ha querido activar. Es compatible llegar a acuerdos con el País Vasco y que La Rioja reciba no una limosna, sino el dinero que le corresponde y debería invertirlo en un urgente plan de reindustrialización. -¿Está entre esas demandas que recibe la apuesta por la educación pública? Usted se decantó para su hijo por un colegio el Opus Dei. -En la vida se cometen errores y aquella decisión fue coyuntural. Apuesto por potenciar los servicios públicos frente a los privados, porque ello fomenta la justicia social.

-¿Qué derecha es la que crispa?

-Vox ha lanzado una OPA contra PP y Cs y los tres buscan crispar. Abascal articula su programa en un sentimiento erróneo de España, que a mi juicio no debe basarse en banderas, sino en la defensa de los españoles por encima de símbolos. En su intento por no perder comba, Cs y PP se han tirado de plano a un discurso similar. Da igual de qué derecha hablemos porque, como se ha visto en Andalucía, se aliarán en cuanto tengan la oportunidad.