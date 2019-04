El rojo tiñe la mayoría de localidades del área metropolitana de Logroño

En el área metropolitana de Logroño la victoria del PSOE se ha repetido en sus principales localidades, Lardero, Villamediana, Fuenmayor y Navarrete, si bien es cierto que en algunas localidades con una ventaja más clara que en otras. Por ejemplo, en Lardero, la más poblada, el PSOE, con 1.382 votos, y el PP, con 1.366, han obtenido casi el mismo porcentaje, cerca del 25%, seguidos muy de cerca de Cs, con casi el 22% (1.212 votos). Aquí es donde se ha producido la irrupción más fuerte de Vox, con 763 votos (casi un 14%), por encima de Unidas Podemos, con un 11,53%.

En cambio, en Villamediana el PSOE, con casi un 28%, ha superado claramente al PP, que no sólo no llega al 20% sino que, además, es superado por Cs. Allí UP ha sido el cuarto partido, con un 16,11%, seguido de Vox (12,34%).

En Fuenmayor, sin embargo, UP ha sido el tercer partido más votado, con un 14,33%, por delante de Cs (13,69%) y Vox (13,69%), y por detrás de PSOE (32,77%) y PP (26,68%). En Navarrete también ha ganado el PSOE claramente, con un 33,37%, seguido del PP (25,3%), Cs (19,38%), UP (9,81%) y Vox (8,71%).

En Albelda y Nalda, por 4 y 2 votos, respectivamente, el PP ha mantenido su liderazgo sobre el PSOE, que también es el más votado en Alberite, Murillo y Torrecilla en Cameros. En Entrena, eso sí, el PP, con un 33,29%, ha superado con claridad al PSOE (29,49%). En el Senado, salvo la victoria de Ana Lourdes González (PP) en Lardero, Albelda y Entrena, los candidatos socialistas arrasan en los demás municipios.