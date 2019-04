«Ciudadanos no ha vetado al PSOE, es Pedro Sánchez el que se veta a sí mismo al venderse» María Luisa Alonso, estos días de campaña, posa a las afueras del Ayuntamiento de Logroño. :: / Sonia Tercero María Luisa Alonso | Número 1 al Congreso de Cs por La Rioja La candidata 'naranja', que anuncia que cerrará la lista al Ayuntamiento de Logroño en el puesto 27, se ve diputada a partir del próximo 28 de abril JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 19 abril 2019, 10:23

María Luisa Alonso aspira a dar el salto... del Ayuntamiento de Logroño al Congreso de los Diputados. La actual concejala de Ciudadanos (Cs) en la capital de La Rioja cambia lo municipal por lo general y lo hace confiando -y convencida- de sus posibilidades de cara al 28A pero, sobre todo, en las del proyecto 'naranja' que pretende gobernar una España «unida» en la que todos sus hombres y mujeres «sean iguales».

-Echando la vista atrás, Cs ha pasado de insistir en la necesidad de reformar y modernizar España a repetir que lo urgente es trabajar por la igualdad entre españoles, ¿a qué responde ese cambio?

-No ha cambiado nada, seguimos pensando que hay que reformar y modernizar España, lo que pasa es que en estos cuatro años ha habido un intento de golpe de Estado por parte de unos independentistas y, por ello, hay que reforzar algo que ya viene en la Constitución, que es la igualdad y la unión de todos los españoles.

-«PSOE y PP no han dudado ni un segundo en vender su alma a los nacionalistas a cambio de las investiduras de sus presidentes», escribió usted hace unos días en este mismo periódico. Sin embargo, solo han vetado al primero...

-Cuando el PP pactó con el PNV -también lo hizo con la entonces CiU- no estaba intentando romper España. La diferencia es que el PSOE se ha desmarcado de todos los valores democráticos vendiéndose a quienes han dinamitado la convivencia, no sólo en Cataluña sino en todo el país, y a los que han vulnerado las instituciones en un intento de independencia del Estado español. Ciudadanos nació en Cataluña justo para romper con ese plan que tienen los independentistas. Nosotros nacimos para decirles que no y para decir que Cataluña es España como lo es Alsasua, como lo es Rentería, como lo es Malagón, como lo es Calahorra, como lo es Málaga. Y puntualizo, no hemos vetado al PSOE, el PSOE se ha vetado a sí mismo, y no el PSOE, sino el sanchismo, Pedro Sánchez se veta a sí mismo al venderse a los nacionalistas, a los independentistas y a los populistas... porque nosotros siempre estaremos con los partidos constitucionalistas y no con los que quieran romper España. El problema es que cuando pactas con los nacionalistas les das alas.

-Estuvo usted en Rentería este fin de semana...

-Sí, y lo viví con mucha pena. Es una vergüenza que estando como estamos en el 2019 sigamos así. ETA ya no mata, pero toda esa violencia y ese odio perdura en la calle y hay quien lo arenga. Yo tengo derecho a decir lo que pienso, y democracia es también poder disentir, en cualquier pueblo de España; y Rentería, como también Alsasua, lo son. Es intolerable que Maite (Pagazaurtundúa) no pueda ir a su pueblo natal a decir que quiere libertad e igualdad hasta para aquellos que le escupen, gritan y amenazan de muerte, porque nos amenazaron de muerte.

«La Rioja no puede ser moneda de cambio entre los partidos» ¿Su candidatura como diputada nacional en Madrid le deja fuera de la lista municipal de Logroño? –No, no me deja fuera, de hecho tengo el honor de cerrar la lista de la nueva candidatura al Ayuntamiento de Logroño. –Puesto 27... puesto simbólico, que se suele decir. –De apoyo, sí. Simbólico, moral... pero con la misma ilusión del primer día junto a un equipo muy potente, con mucho talento, que seguro que gobernará el Ayuntamiento de Logroño con Julián (San Martín) al frente de la Alcaldía. –Si no va en la lista autonómica, ¿piensa entonces en convertirse en diputada nacional? –Es que estoy convencida de que saldré como diputada y que Albert (Rivera) conseguirá gobernar España. –Las encuestas, al menos en La Rioja, no les otorgan unas expectativas demasiado halagüeñas... –Ya ha habido alguna que sí, pero en cualquier caso contesto con una frase que esta misma semana me ha dicho Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas (Venezuela): yo no gano encuestas, gano elecciones. –¿Se ha sentido en algún momento discriminada como riojana? –Yo creo que todos los riojanos nos hemos sentido discriminados por el cupo vasco y por el efecto frontera. PP, PSOE y Podemos votaron a favor del cupo... y Ceniceros –José Ignacio– sólo se acuerda del artículo 46 del Estatuto cuando Sánchez gobierna, pero no con Rajoy. La Rioja no puede seguir siendo una moneda de cambio entre un partido y otro. ¿Qué piensa que, pese a lo que digan, se ubique a Cs entre PP y Vox... como una de las tres derechas? –Nosotros tenemos muy claro lo que somos y quiénes somos, otra cosa es cómo nos quieran definir otros. Somos de centro, liberales, buscamos la unión y la igualdad de todos los españoles dentro del marco constitucional. Las etiquetas, para quien quiera poner etiquetas. Hay que ponerse en marcha ya, y dejarse de hablar de rojos, azules, trincheras, huesos de Franco, aborto...

-¿Cuánto cree que preocupa el asunto catalán en La Rioja?

-Llevo año y medio recorriendo intensamente La Rioja y la indignación de los riojanos con el asunto catalán, con el intento de ruptura del Estado, es mayúsculo. Sí, es algo que nos interesa a todos los españoles, pero también el empleo, la educación..., y los únicos que hablamos de ello somos nosotros, los únicos valientes que damos respuestas nuevas, que han funcionado en otros lugares por aquello de la modernidad, y queremos aplicar aquí.

-Pero de aquella modernización de la que hablaban hace cuatro años apenas se hizo nada.

-Porque para eso tienes que entrar en el Gobierno, por eso pedimos el voto, por eso queremos entrar. Y hay que recordar que dentro de la oposición con acuerdos de investidura hemos conseguido que el PP dejase de arrastrar los pies y hemos hecho una ley de autónomos, conseguido que se hablase de aumentar los permisos de paternidad, de un pacto contra la violencia de género, de regeneración democrática... todo ello lleva la marca Ciudadanos.

-¿Cree que puede haber algún desencantado con ustedes ahora que están decididos a entrar en futuros gobiernos?

-Al contrario, yo lo que me encuentro es mucha empatía, entre uno que arrastra los pies y no quiere hacer reformas, como el PP de Rajoy, y otro que no coge el teléfono, como el PSOE de Sánchez, la gente sabe perfectamente que Ciudadanos es la que ha impulsado muchas reformas y está ilusionada con que finalmente entremos en el Gobierno para que esas cosas que llevamos años proponiendo se hagan realidad.