Hacia la cima del 26-M con nueva mochila Los socialistas riojanos celebraron en su sede el éxito en las urnas, la medianoche del domingo. :: Sonia Tercero Reacios a extrapolar los resultados de las generales, los triunfadores aspiran a clonar el clima en la cita de mayo y los derrotados confían en remontar ROBERTO G. LASTRA Logroño Martes, 30 abril 2019, 07:57

Logroño. Otra participación, menos candidaturas, distintas claves, mayor peso de los personalismos y de las gestiones municipales... el ascenso a la cima de la triple cita electoral del 26 de mayo requiere de mochilas distintas y las fuerzas políticas riojanas lo saben. Todos son reacios a extrapolar los resultados de las elecciones del domingo, pero mientras los ganadores confían en que el nuevo clima nacional les allane el ascenso, los derrotados suspiran porque la gestión más cercana les otorgue el aporte energético que el 28-A se les quedó escaso.

Francisco Ocón | Secretario general del PSOE de La Rioja «Se respira en La Rioja un fin de ciclo absoluto»

Entre la confianza y la moderación, el líder socialista riojano cree que «se ha demostrado que lo que quieren los españoles es una España en progreso y una España que avance y no retroceda y para ello han optado por el Partido Socialista como el único preparado para llevar adelante esa labor». Confiado en «trasladar el mismo ambiente», Ocón avisa de que «son elecciones distintas, no solo a las generales, sino que también son diferentes entre sí porque se celebran el mismo día, pero tienen claves diferentes, sobre todo porque el peso de la personas sobre todo en los municipios más pequeños es muy importante». «¿Son extrapolables los resultados de ayer? Pues rotundamente no», asevera el dirigente socialista, quien no obstante se aferra a que «además del clima y la ola que empuja ahora mismo al Partido Socialista, se ha demostrado que el PSOE, como decíamos, estaba en condiciones de ganar unas generales después de 33 y de vencer en unas autonómicas después de 25 porque esta tierra necesita un cambio como el comer, porque el Partido Popular está en un proceso de decadencia interna y porque se respira en La Rioja un fin de ciclo absoluto».

Diego Bengoa | Diego Bengoa «Nos toca volver a convencer a los riojanos»

El dirigente popular no pone paños calientes al batacazo de su partido -«No cabe duda de que los resultados del domingo no han sido buenos y llega el momento de hacer autocrítica»-, pero ni él ni su partido se rinden ante la evidencia de que «no cabe duda de que los resultados de unas generales no tienen nada que ver con las municipales y autonómicas, en las que esperamos obtener bastante mejores resultados». Entre las fortalezas, Bengoa destaca que «prácticamente en la totalidad de los municipios riojanos vamos a presentar candidaturas, lo que no va a ocurrir con varios de los partidos que estaban en liza en los comicios generales y no nos cabe duda de que eso va a ser un plus a la hora de obtener votos no solo para los ayuntamientos, sino también para las autonómicas y las europeas. Además, el peso de las personas tanto en las municipales como en las autonómicas tiene bastante más importancia». «Salimos a ganar las elecciones del 26 de mayo», asevera el coordinador general de los populares, quien resalta el programa de Gobierno futuro y los grandes retos conseguidos, entre otros la creación de empleo. «Ahora lo que toca es contar esto a los riojanos y volver a convencerles para que vuelvan a confiar otra vez mayoritariamente en el Partido Popular, como lo llevan haciendo en los últimos años», se conjura.

Pablo Baena | Cabeza de lista de Ciudadanos en las autonómicas «Los riojanos han dicho que quieren un cambio real»

El aspirante de Ciudadanos al Palacete de Vara de Rey, Pablo Baena, piensa hacer pocos cambios en su mochila convencido de que «tenemos claro de que estas elecciones que acaban de celebrarse y las siguientes están totalmente relacionadas, porque la ciudadanía riojana lo que ha hecho es decir claramente cuál es su intención y ésta es lograr que haya un cambio real en La Rioja. Nosotros hemos crecido con muchísima fuerza y a nivel autonómico hemos conseguido un diputado tras un incremento del 32% y en los municipios, en todos ellos, subimos. Los riojanos acaban de decir que el proyecto del Partido Popular está agotado, sin rumbo y en caída libre y que quieren un nuevo Gobierno para La Rioja. Estamos en disposición de optar a conseguir liderar el Ejecutivo regional y a por ello vamos, sin duda».

Raquel Romero | Cabeza de lista de Unidas Podemos en las autonómicas «Somos garantía de un Gobierno del progreso»

En el equipaje de Unidas Podemos quedaron el domingo también demasiados huecos, pero creen haber llegado a la cumbre con las fuerzas necesarias para afrontar del mismo modo la siguiente etapa, según su cabeza de lista en las autonómicas, Raquel Romero, quien, además de felicitar al PSOE por su triunfo le recordar los gritos de ¡Sí, se puede!, en la noche electoral en Ferraz. «Efectivamente, se puede. Podemos y debemos contener a esta derecha reaccionaria que tenido en la campaña un discurso más de odio que de propuestas por parte de sus tres siglas. Se puede extrapolar esos resultados en el sentido de que, lo mismo que en el Estado español, podemos formar en La Rioja un Gobierno progresista y de cambio que acabe con los 24 años de ejecutivos de la derecha». Por ello, tras defender que «se ha demostrado que el voto útil es el de Unidas Podemos», recuerda a los riojanos que «votarnos a nosotros es la garantía de que en esta comunidad se logre el Gobierno del cambio por el que estamos trabajando. El domingo la movilización fue maravillosa, espectacular y hay que seguir manteniéndola para frenar a esta derecha que da miedo de verdad».

Ignacio Asín | Cabeza de lista de Vox en las autonómicas «Venimos a escuchar a los ciudadanos y a servirles»

Con la «ilusión» de los 24 diputados conseguidos el domingo para «poner voz a más de 2,5 millones de españoles», el cabeza de lista autonómico de Vox, Ignacio Asín, recuerda que «somos una organización que acaba de llegar y que ha demostrado que sin apenas recursos y sin financiación, hemos sido capaces de vertebrar buenos equipos de trabajo con fuerte voluntad. Por eso, ahora en clave autonómica y municipal, todos los candidatos vamos a volcarnos para elaborar propuestas para La Rioja». Tras advertir de que «hay mucho que hacer en política y muchos temas por tratar en La Rioja que están pendientes en la agenda territorial», Asín se presenta a los riojanos con un compromiso: «Venimos a escuchar a la sociedad y a servir al ciudadano y plantearemos respuestas concretas a problemas concretos».