A vueltas con las listas desiguales Parte de los integrantes de la candidatura de Ciudadanos en Calahorra, con la diputada electa al Congreso María Luisa Alonso. / Isabel Álvarez Las candidaturas de Ciudadanos y Vox en Calahorra incumplen la Ley de Paridad Electoral por falta de mujeres ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Jueves, 2 mayo 2019, 20:59

Tanto la candidatura de Ciudadanos en Calahorra, encabezada por Rubén Jiménez, como la de Vox, con Mayte Arnedo como número uno, incumplen la Ley de Paridad Electoral por falta de mujeres en ambas listas. Esta ley obliga a que en cada cinco puestos de una candidatura no pueda haber menos de un 40% de hombres o mujeres, ni más de un 60%. Es la forma con la que se pretende garantizar la paridad en las listas electorales, evitando que no haya una diferencia excesiva entre los candidatos hombres y mujeres. Sin embargo, tanto Ciudadanos como Vox no cumplen con la legislación en las candidaturas que han presentado a las elecciones municipales en Calahorra.

Ciudadanos, como se puede comprobar en su lista, no llega al mínimo del 40% en el total de mujeres. Frente a las 9 candidatas de la formación naranja (Cristina Moreno, Ana Pellejero, Tiina Tellervo, Mónica Jiménez, Patricia Subero, Sara González, Rosario Morón, Mª Cruz García y Julia Martínez) se encuentran 16 hombres (Rubén Jiménez, Luis Bella, Juan Salinero, Carlos Sanz, Jesús Ángel López, Luis Fernando Alonso, Mario García, David Miranda, Alfredo Macho, Luis Eduardo de la Concepción, Carlos Fernández, Raúl Peña, Pablo Baena, Jesús Ángel Oscoz y Jesús Jiménez). El porcentaje de mujeres llega a un 37,5%, por lo no alcanza el mínimo fijado por la Ley Electoral.

Por su parte, el candidato de Cs a la Alcaldía, Rubén Jiménez, precisó este jueves preguntado por este periódico que la Junta Electoral de Zona no ha realizado en todo este tiempo ninguna objeción a su candidatura.

En el caso de Vox la desigualdad se constata en el último tramo de la lista, el que se encuentra entre los puestos 16 y 20. En este segmento no se llega al 40%, al encontrarse situada una única mujer entre sus cinco candidatos. Así figuran cuatro hombres (César Pérez, Eduardo Bobadilla, Mario Marcilla y Carmelo José Borondo) y sólo una mujer (María Begoña Gómez).

Desde Vox Calahorra su número uno, Mayte Arnedo, explicó a este periódico que la Junta Electoral de Zona solamente les requirió subsanar errores con la Ley de Paridad en el caso de los suplentes, como corrigieron. Si bien en un principio eran tres varones suplentes, ahora hay una mujer y dos hombres.

También de la lista se tuvo que cambiar un candidato, que renunció a formar parte de ella después de que se publicara en el BOR, y a otros 19 que renunciaron horas antes de que finalizase el plazo de presentación de candidaturas.