«El 26M no vamos de segundones, que sean PSOE y PP quienes apoyen a Cs» María Luisa Alonso, nueva diputada de Cs. / Juan Marín María Luisa Alonso | Diputada de Cs «La pregunta sería si ellos estarían dispuestos a apoyar un Gobierno de Pablo Baena en La Rioja y de Julián San Martín en Logroño», sentencia JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 3 mayo 2019, 13:47

Corren buenos tiempos para Ciudadanos (Cs), también en la región, que con el viento a favor se lanzan ahora a romper techos en las autonómicas y municipales. María Luisa Alonso, diputada electa, todavía concejala de Logroño y secretaria de Organización del partido 'naranja' en La Rioja, analiza el nuevo escenario político desde su nueva responsabilidad. «Me voy a dejar la piel para que La Rioja cuente de una vez por todas», asevera.

-8.000 votos más y casi 4 puntos porcentuales de subida en La Rioja que han valido para obtener un escaño, ¿sorprendidos?

-Sorprendidos, no; lo que estamos es ilusionados. Sí que esperábamos crecer, y aunque sacar el diputado es muy buen resultado, personalmente me siento más orgullosa de nuestro crecimiento exponencial estos años.

«No es un veto al PSOE -por Andreu y Hermoso de Mendoza-, es un veto a Sánchez y así se ha dicho»

«Cs es un partido de centro, no de derecha... lideraremos la oposición al Gobierno de España»

-¿Qué ha cambiado para que el diputado que no se consiguió en el 2015 cuando todos lo esperaban se haya logrado cuatro años después?

-Los españoles y los riojanos han tenido tiempo para ver lo importante que es Cs en las instituciones. En el 2015 ya estábamos, pero acabábamos de entrar, y ahora es cuando la gente sabe de nuestro buen hacer, en la oposición hasta ahora, pero forzando a cada gobierno en el que nosotros hemos sido necesarios a que impulse proyectos de modernidad tanto en La Rioja como en España.

-Y, ahora, ¿qué? Hay voces en contra, pero también a favor de un pacto PSOE-Cs...

-Lo dijimos en precampaña, en campaña y la misma noche electoral: nosotros con Pedro Sánchez no vamos a gobernar, somos coherentes, honestos y sinceros. Tendimos la mano a Pablo Casado, del PP, de hecho, porque el señor Sánchez se autovetó a sí mismo al pactar con quienes quieren romper España. Dijimos que si no nos daban los votos para un gobierno que no fuese con Sánchez, nos iríamos a la oposición.

-¿Da entonces por hecho un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos?

-Es del PSOE, como partido más votado, la responsabilidad de hacer posible un gobierno, y teniendo en cuenta su sintonía con Unidas Podemos en los debates que pudimos ver... ahora no vale decir que están dispuestos a otra cosa. Sánchez tendrá que ver dónde busca sus apoyos. .

-¿Cs se ve entonces llevando la voz cantante de la oposición?

-Queremos y vamos a liderar la oposición. Somos el partido que más ha crecido y el que ha tenido una posición más clara contra la deriva a la que ha sometido Sánchez al PSOE; y vamos a seguir, desde la lealtad a España y a la Constitución, dialogando e impulsando pactos de Estado en asuntos de interés general.

-¿Cómo valora la caída del PP?

-Yo no soy quien para valorar la situación interna de otro partido... pues tampoco me gusta cuando lo hacen del mío, pero no entiendo que el PP nos pida reflexionar a los demás y no haga autocrítica. Nosotros tenemos claro que somos un partido de centro, no de derecha por mucho que nos pongan la etiqueta. Cs es un partido de centro, liberal y progresista, con proyecto que la ciudadanía valora y que ha crecido un 80% en diputados y un 33% en votos en La Rioja.

-Ya hay quien ha extrapolado los resultados del 28A al 26M y, con ello, se ha empezado a hablar de pactos. ¿Cs también tiene vetado al PSOE en las autonómicas y municipales?

-Insisto, nosotros no vetamos al PSOE, Sánchez se autovetó a sí mismo. Las circunstancias a nivel de cada autonomía y municipio son diferentes, y ya se verá. Primero hay que votar, salimos a ganar y, en cualquier caso, la pregunta debería ser al revés, si el PSOE está dispuesto a apoyar un Gobierno de Cs. Nosotros no vamos de segundones, y la pregunta también sería para el PP, si estarían dispuestos a apoyar un Gobierno de Pablo Baena, de Julián San Martín, de Rubén Jiménez, de Virginia Domínguez...

-Pero, hay quien tira de calculadora y les sale un 'pacto a la andaluza' PP-Cs-Vox en La Rioja y en Logroño...

-¿Pero de qué calculadora están tirando? ¿Con qué números? No tenemos datos, las generales son generales y las autonómicas y municipales son autonómicas y municipales. Ha llegado el momento del cambio, la gente está harta ya de esto de rojos y azules...

-... y al final, hay un solo alcalde o presidente...

-Pues que sean ellos los que nos apoyen a nosotros. Si algo ha quedado demostrado en elecciones es que las calculadoras no existen. En Andalucía nadie se pensaba que íbamos a poder desbancar a Susana Díaz y si fue posible es porque Cs hizo los deberes, que no el PP. Ni tampoco se imaginaban que en Cataluña Inés Arrimadas iba a ser la mujer más votada, pero en este caso no se pudo porque los populares llevan años de hundimiento total y absoluto.

-Son escenarios diferentes, en cualquier caso, a La Rioja y Logroño.

-Evidentemente... ¿y por qué aquí no podemos ser nosotros la lista más votada, o la segunda y que un tercero nos apoye? Los pactos, cuando se abran las urnas y se cuenten los votos.

-¿Pero aquí Concha Andreu o Pablo Hermoso de Mendoza están vetados por Cs?

-No. No es un veto al PSOE, aquí el vetado es el señor Sánchez, y lo hemos dicho por activa y por pasiva.