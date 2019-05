«Si algo saben los logroñeses es que han sido siempre prioridad» Sábado, 4 mayo 2019, 08:51

-Desde la oposición municipal se le ha venido achacando a lo largo de este mandato que estaba más fuera de Logroño que en Logroño, ¿no cree que ahora tendrán un nuevo argumento?

-Si algo me caracteriza, y así me lo reconoce todo el mundo, es mi capacidad de trabajo y para organizar y dirigir equipos, y eso es lo que me toca ahora y es lo que voy hacer en una campaña en la que todo el mundo está en clave electoral... ¿o es que ahora me va a decir alguien que todos los alcaldes y candidatos a serlo o presidentes y candidatos a serlo no lo están? Lo que sí garantizo es que, además, estoy en clave de alcaldesa y estoy resolviendo los problemas de mi ciudad como siempre he hecho.

-¿No ha pensado en dimitir como alcaldesa en el Ayuntamiento?

-No, tengo un compromiso con los logroñeses hasta el 15 de junio y voy a cumplirlo como he cumplido hasta ahora. Yo tengo defectos, como todo el mundo, pero creo que si algo saben los logroñeses es que ellos siempre han sido la prioridad y si en un momento dado he tenido que dormir menos horas, las he dormido, y si he tenido que viajar de noche, he viajado... pero siempre he estado donde me correspondía representando a mi ciudad y trabajando por ella.

-También se ha criticado su ausencia en la pasada noche electoral. Su marcha a Madrid...

-Me llama la atención que, por ejemplo, César Luena, que ha sido secretario de Organización del PSOE, pasase lógicamente esas noches electorales en Ferraz y nunca nadie le criticó nada. Estuve donde me correspondía por mis responsabilidades en ese momento y en contacto con la dirección de mi partido, con el presidente Ceniceros que estaba al frente, desde su responsabilidad, representando al PP de La Rioja.

-¿Dónde estará Cuca Gamarra en esa tarea de «reconstruir el partido piedra a piedra» encomendada por Pablo Casado?

-Eso no es importante, lo importante es que los españoles sigan contando con el gran proyecto político que es el PP. Que hayamos tenido un resultado que no haya sido bueno, no significa que no seamos un grandísimo partido, que es España, porque nuestro estado de bienestar no se entendería sin nuestra aportación.