«Esta vez queremos estar en el gobierno, lo tenemos muy claro. Ya nos hemos preparado» Julián San Martín, candidato de Ciudadanos, en la Gran Vía / Sonia Tercero Julián San Martín | Candidato a la Alcaldía de Logroño El aspirante a regidor de Logroño confía en unos resultados que le permitan, incluso, sobrepasar al PP en número de concejales MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Miércoles, 22 mayo 2019, 13:59

El candidato 'naranja', concejal durante estos últimos cuatro años, lo tiene claro. Esta vez quiere entrar en el Gobierno local.

-¿Seguro que ésta es la última vez que se presenta? Otros dijeron lo mismo y luego...

-Sí, sí. Mi compromiso con María Luisa Alonso (secretaria de Organización de Cs) fue de ocho años. Mi vocación es dar clases, lo echo en falta. Éste es un servicio que deberíamos hacer mucha gente. Uno tiene un bagaje personal, profesional, cultural... que se lleva al Ayuntamiento para dar lo mejor de uno mismo durante unos años y luego toca volver a tu profesión. Es una norma no escrita que debiéramos cumplir. Encaja muy bien con el tema de la regeneración. En mi vida siempre he tenido la ilusión de ser alcalde de Logroño, no sé exactamente por qué ni cuándo empezó, pero sí... quiero dejar un legado para mis hijas desde un prisma de servicio y eso pasa por estar unos pocos años.

-Esta campaña es distinta a la de 2015.

-Sobre todo por la experiencia que te da estar cuatro años conociendo. Es una especie de máster, un máster de un año y podíamos haber gobernado. Decidimos dar una estabilidad y estoy contento. Ya hemos visto lo que pasa cuando no hay estabilidad, que no salen las medidas... Y desde la oposición, dando el gobierno a otro partido, hemos sabido sacar muchas medidas que han mejorado Logroño. Otras no hemos podido, es evidente.

-Esta vez es posible que también se les requiera para dar estabilidad.

-Pero esta vez queremos estar en el gobierno. Eso lo tenemos muy claro. Ya nos hemos preparado, tenemos nuestro bagaje cultural, personal, profesional... conocemos el Ayuntamiento, las carencias que tiene, las de la ciudad de Logroño y en eso se ha basado nuestro modelo de ciudad.

-Se le critica por haber cambiado de postura, sobre todo en el tema del tren.

-Hemos tenido que ceder, no me cuesta reconocerlo. Era un proyecto de ciudad, nosotros lo veíamos de una manera, y cuando entramos en el Ayuntamiento y los técnicos que lo llevaban diseñando años nos explicaron cómo funcionaba, nosotros lo que hicimos fue sumar las mejoras que consideramos oportunas. En el paso de Vara de Rey no había túnel sino una rotonda de tres carriles y les dijimos que tenía que haberlo por seguridad. Que se tira un túnel para hacer otro no es cierto del todo. Se tiraba un túnel para hacer una rotonda y lo que volvemos a tener es un túnel. Asumo las críticas. Nos gustaba una estación más barata, pero el proyecto ya estaba ¿Me opongo y no sale? ¿Nos quedamos sin estación de autobuses? Unas cosas tienes que ceder y otras impulsar. Hemos sacado el máximo posible de las actuaciones. Si hacemos estrategia de ganar todo el mundo, unas veces cederán unos, otras veces otros, pero estamos todos luchando por la ciudad.

-No plantea obras nuevas, ¿cuánto cuesta su programa?

-Lo que está establecido en el Plan municipal de Infraestructuras. Van las obras inconclusas, las que he estado toda la legislatura diciendo que tenemos que hacer. Sería feliz si saliera la pasarela de Los Lirios, el paso de la calle Fuenmayor con Gonzalo de Berceo, la prolongación de avenida de la Sierra... porque unen barrios.

-Sí propone varios institutos, oficinas... ¿Eso sirve?

-Logroño Deporte está y funciona. Tenemos que ser eficientes en la gestión y, a veces, en el Ayuntamiento nos encontramos un corsé con los procesos administrativos. Tenemos que ser muy rápidos con el tema del empleo y el emprendimiento. No podemos esperar a que venga una empresa y le digamos 'no, espera, licencias...' Lo mejor de este Instituto de Empleo, en coordinación con Empleo de La Rioja -esto lo digo mucho porque somos 300.000 habitantes y no podemos hacer todos lo mismo-, es dar respuestas al empleo, a la inserción de los jóvenes. Hemos de ser muy ágiles con el emprendimiento, dar ayudas, no a todos, a los que sean tecnológicos e innovadores, y conceder préstamos y que pueda ir al vivero del Gobierno. Ellos tienen una serie de actuaciones y nosotros tenemos que complementar porque queremos empresas de alto valor añadido, que den empleo de calidad.

-Tiene unos cuantos planes 'verdes'.

-Logroño tiene muchos árboles, pero la gestión del arbolado no es suficiente. El parque de los Enamorados es un bosque y el de Valdegastea es todo verde, pero hay cuatro árboles. Estamos podando de forma antinatural. Igual no podemos poner árboles en aceras de tres metros que vayan a tener raíces enormes y siete metros de altura y hay que poner otros. En las zonas verdes estamos gastando mucha agua potable. Son muy caras de mantener y allí podemos tener plantas 'suculentas', que consumen muy poca agua. Me gustaría una ciudad mucho más ecológica que luche contra el cambio climático. Tenemos que de cambiar el alumbrado a luces led; que hacer un plan piloto para ozonizar el agua y habrá que hacer zonas saturadas para limitar actividades que generan más ruidos.

-En el Plan General las posturas de todos están muy próximas.

-De hecho ha sido consensuado. Creo que es el momento de diseñar el Logroño del futuro entre todos. Cuando hablamos de urbanismo pensamos que hablamos de edificios, pero también de un anillo verde, de qué dotaciones va a tener la ciudad, qué tipo de movilidad queremos...

-¿Qué datos manejan?

-Tenemos nuestros sondeos que nos dicen que perfectamente podemos mejorar bastante. Hemos tenido casi el 20% en las generales y no se puede comparar, pero con un 19% aseguras seis concejales.

-¿'Sorpasso' al PP?

-Estamos en ello. Podemos hacerlo, es voluntad de la gente el 'sorpasso' en Logroño y en La Rioja. Vamos a luchar por ello. Estamos haciendo muy buena campaña con cosas novedosas, como el 'pasa de pantalla', ante la parálisis del PP y su falta de regeneración.