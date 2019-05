«Nuestro programa se encuentra veinte años por delante de lo que piensan los demás» El aspirante a la Alcaldía por Unidas Podemos, durante la entrevista, realizada en la redacción de Diario LA RIOJA / Miguel Herreros José Manuel Zúñiga | Candidato a la Alcaldía de Logroño por Unidas Podemos El alcaldable de UP defiende modelos como el de Madrid Central para decidir peatonalizaciones o zonas verdes con más árboles y huertos MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Lunes, 13 mayo 2019, 13:29

El concejal y número uno de Equo y de la lista de Unidas Podemos para el Ayuntamiento de Logroño cree que, si todos los partidos son verdes, «lo que se debe hacer es votar al original».

-Los líderes nacionales piden votar esta vez para posicionarse mejor ante los pactos ¿Porqué hay que votar?

-En lo nacional se hacen políticas más generales, pero la gente ahora tiene que votar en clave de las personas que van a representarles en el Ayuntamiento, que es su sitio más de referencia. Cuando un ciudadano tiene un problema, recurre a su ayuntamiento.

- La experiencia de estos años ¿Qué le dice? ¿Hasta donde se puede llegar y hasta dónde no?

- Desde los ayuntamientos se pueden hacer muchas cosas. Incluso en la oposición ha habido propuestas nuestras que o bien se han aprobado o que la Junta de Gobierno las ha realizado aunque luego el mérito o la foto se la lleven ellos. Recuerdo uno de los primeros temas que llevé a una mesa que se creó para la pobreza, que fue que a nadie que estuviese en riesgo de pobreza se le cortara la luz y el gas. Esto se consiguió pero fue la alcaldesa la que firmó con las compañías.

- Al plantear remunicipalización de servicios ¿Por dónde empiezan?

- No se puede todo de repente, pero sí que hay servicio servicios que se pueden ir remunicipalizando, el 010, los contadores de agua... los grandes contratos como el de basuras, el de jardines... habría que ir poco a poco, pero hay cesiones administrativas que las puede gestionar el Ayuntamiento y que, como se ha demostrado en Madrid, hasta se consigue una mejor financiación. O que lleve una empresa las bicicletas de alquiler, que ponga su publicidad y resulte que los logroñeses tengamos que pagar una cuota. Igual se puede hacer de otra forma.

- ¿Qué tiene que hacer una empresa municipal de energía?

-De hecho, la empresa municipal de energía existe pero no está funcionando. Cuando pusieron las placas solares o cuando el antiguo vertedero... se produce una energía eléctrica que podemos usar o distribuir a otras personas. O una cooperativa energética, que también las hay. Son distribuidores de energía y siempre puedes ajustar más las tarifas, ampliar las instalaciones tanto solares como eólicas para producir energía más barata y más limpia y, sobre todo, para que quien tenga pobreza energética no tenga ningún problema de cortes. Aunque se firmó un contrato con las eléctricas, también tiene unas condiciones.

- Es un ecologista antiguo que ahora se encuentra con que todos los demás son verdes

- Estoy muy contento. Lo que desde el ecologismo se viene defendiendo desde hace cuarenta años, ahora resulta que todos son verdes, quieren ciudades verdes, que seamos ciudad verde europea... En la revisión del Plan General, nosotros, cuando la expansión urbanística, decíamos que aquello no servía, que había que hacer una ciudad inclusiva, y ahora todos quieren ya una ciudad inclusiva. Estoy muy satisfecho. Nuestro programa va veinte años por delante de lo que piensan los demás. Espero que en veinte años digan lo que nosotros proponemos.

-¿Tiene que ser Logroño como una ciudad del norte de Europa?

-Cada sitio tiene su idiosincrasia y hay que respetarlo, pero sí hay muchas cosas que mejorar. Ahora todos están convencidos, hasta el primo de Rajoy, de que hay un problema con el cambio climático, de que hay que luchar contra él. Y desde las ciudades se puede hacer mucho. Si reducimos el tráfico privado, sacamos el coche de la ciudad, producimos más energías renovables, creamos empleos verdes en rehabilitación de viviendas... aunque yo sé que el tráfico y la doble fila nos va a costar. Si hacemos las cosas con sentido común, la gente se da cuenta de que, sin doble fila, la circulación es más fluida. Vamos a intentar que sea poca y más fluida, con más transporte público, más frecuencias, la línea circular... Hay muchas cosas que, en cuanto la ciudadanía ve los resultados, se compromete.

- Habla de adelantar las peatonalizaciones con bolardos

- Por eso digo lo del sentido común. Por ejemplo en San Antón, que los comerciantes han pedido un arreglo, por qué no cerramos la calle al tráfico, la dejamos para el peatón, que pasen los coches de servicios y se prueba dos o tres meses. Con los resultados que digan los vecinos y los comerciantes se actúa o no. No es inventar nada, es lo que se hizo en Madrid Central. Se pusieron vallas y se quitaron carriles, la prueba resultó buena y así se ha hecho. Igual, antes de gastar, es mejor hacer la prueba. Para mí, en el Casco Antiguo es fundamental, hay veces que la Ruavieja parece la Gran Vía.

- Sus zonas verdes son diferentes

- No estoy de acuerdo con tanta zona de césped. Consume mucha agua y ya tuvimos la prueba hace un par de años con la sequía. Hace falta menos césped, más árboles y más huertos urbanos, otro tipo de sitio donde sea agradable estar, reunirse. La catástrofe la tenemos con la cúpula de las estaciones: es un parque grandísimo pero sin un árbol porque debajo están los techos.

- ¿Cómo van a distinguir los votantes la lista de Cambia y la suya?

- El programa que llevemos las dos listas supongo que se va a diferenciar poco. Lo que la gente pide muchas veces es que las listas se unan, como en el caso de Torrecilla, que va una única. Es muy difícil que nosotros lleguemos a pactar con otros, pero si las listas hermanas nos unimos siempre será mejor. En nuestro caso vamos tres fuerzas: Podemos, IU y Equo hemos logrado esta unidad y se ofreció a la otra candidatura, pero lo rechazaron. Pero Cambia Logroño no se presenta, se disuelve cuando se convocan elecciones.

- ¿Pactarían con el PSOE?

- Habría que ver las condiciones de programa, queremos un cambio y que se gobierne desde la izquierda y, si las encuestas dicen que van a sacar más, vamos a romper las encuestas y que pacten ellos con nosotros. Si todos dicen que son verdes y ecologistas, lo que la gente debe hacer es votar al original, que es Equo.