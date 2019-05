«No me veo en la oposición, presentamos un proyecto de verdad: hay programa y equipo» Conrado Escobar, candidato del PP a la Alcaldía de Logroño, posa para Diario LA RIOJA en la Glorieta del Doctor Zubía. :: díaz uriel Conrado Escobar | Candidato del PP a alcalde de Logroño «La encuesta que vale son las urnas y mi apuesta personal es trabajar todos los días sin desfallecer por la gente de Logroño», dice el 'número 1' popular JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 24 mayo 2019, 13:47

Conrado Escobar no llega de nuevas al Ayuntamiento de Logroño. El candidato del PP a la Alcaldía ya fue concejal de la capital de La Rioja del 91 al 95, en la oposición, y del 2003 al 2007, en el Gobierno. Han pasado los años, han cambiado las cosas y, el hoy alcaldable, lo tiene claro: «Es momento de hacer política de otra manera».

- Mire que ha sonado como cabeza de lista al Ayuntamiento de Logroño, y cuando por fin puede ser alcaldable, es cuando peor pinta para el PP... ¿Cómo se lo toma y afronta?

- Con la máxima ilusión y plena confianza en logroñeses y logroñesas. Con una percepción muy clara, además, y es que en la política municipal lo más relevante son las personas, por lo que mi ilusión es lo que se podría denominar como ser alcalde de las personas, más allá de la ciudad.

- Con independencia de tendencias y encuestas...

- La encuesta que vale son las urnas y mi apuesta personal es trabajar todos los días sin desfallecer por la gente de Logroño. Mi percepción, aunque subjetiva, es buena, y lo que la gente pide es que plantees cosas, propongas medidas y que se haga política de otra manera, no de confrontación, sino de proposición, de cercanía, de escuchar y resolver problemas... y en ello estoy.

- Confieso que me sorprendió que en la puesta de largo de su proyecto de ciudad en el Espacio Lagares no estaban ni las siglas ni el logo del PP por lado alguno.

- Para cualquiera que me conozca en esta ciudad y en mi trayectoria pocas dudas hay de dónde estoy. Si se pregunta por mi nombre se me asocia instintivamente a unas siglas en las que no sólo estoy cómodo sino a las que estoy entregado. Que nadie vea cosas raras porque, si me lo permite, la marca la llevo dentro.

- Valore brevemente la herencia que deja su compañera Cuca Gamarra al frente de la capital de La Rioja.

- Si nos atenemos a las encuestas, por ejemplo la de Diario LA RIOJA, la percepción de la gestión es alta. Y atendiendo a los indicadores, en cuanto a calidad de vida estamos entre los mejores; en limpieza, también; en seguridad, también... el reto tecnológico lo hemos abordado de forma vanguardista con la 'smart' Logroño.

- ¿Todo es positivo?

- Todos los indicadores de la ciudad son altos y, en ese sentido, la herencia es muy muy buena. Lo que sucede es que la política ahora cobra otros tintes y exige colaboración, consenso... ya no es un trámite. No pesa la parte administrativa sino la forma de hacer política y ahí es donde tenemos que entender el Logroño que ahora hay que construir entre todos. El que las mayorías desaparezcan es una oportunidad porque nos permitirá poner el acento no ya en partidos, sino en la ciudad y, sobre todo, la gente, que es lo importante. Si somos capaces de establecer la manera de hacer política desde el consenso salvando las discrepancias, que por supuesto que las habrá, estaremos haciendo un Logroño mejor.

- ¿No han corrido el riesgo de marear al electorado con tanta ida y venida en torno al 'número 1'? Gamarra cuando todo el mundo esperaba a Escobar, Escobar cuando ya se había anunciado que repetía Gamarra...

-Cada partido hace las cosas de la manera que entiende conveniente y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que toca, cuando toca; y en ese sentido aquí estoy, dando el callo, sea el momento difícil o fácil. Al final hay que anteponer el compromiso más personal y emotivo, que es lo que llevo dentro, que es Logroño, ante cualquier otra adversidad.

- ¿Se ve Escobar cuatro años al frente de la oposición municipal?

- Ahí empecé, pero yo no me veo, ahora, en la oposición; presentamos un proyecto de verdad, de ilusión: hay programa, hay equipo y hay actitud. La confianza que percibo en la calle es constante y positiva.

- Del 91 al 95 y del 2003 al 2007 estuvo ya con cargo en el Ayuntamiento. ¿Sabe que vuelve y aún colean muchos de los temas de entonces?

- En política municipal cada etapa es diferente... La ciudad tiene su dinámica, y la gestión municipal, sobre todo en infraestructuras, no se concluye en una legislatura. Por eso insisto mucho en que hay que hacer política de otra manera, porque cuando las mayorías no existen, lo que da legitimidad y estabilidad es el pacto, así que con el acuerdo es cuando sabemos que un proyecto podrá realizarse. Luego, como en todo, hay aciertos y también puede haber errores.

-El PGM empezó a revisarse en el 2006 y aquí seguimos, y mire si han cambiado las perspectivas urbanísticas que ahora los grandes proyectos han dado paso a, según sus palabras, «microintervenciones urbanas»...

- Tenemos que ser capaces de establecer dos líneas: la estratégica, que tiene que ver con los grandes proyectos, el soterramiento, la glorieta, el desdoblamiento futuro... que requieren tiempo; pero también la de las intervenciones inmediatas que se necesitan, y no sólo en una parte de la ciudad, sino en todas. Ahora mismo la agenda de urbanismo tiene que mirar hacia la transformación de la ciudad, mirar hacia adentro, a la escala humana, a revisar los espacios públicos desde la perspectiva de la gente para hacerlos más amables... No es dinero, es imaginación.

«Mi pacto es con los ciudadanos y con la ciudad» «Mi pacto es con los ciudadanos y con la ciudad». Así responde el candidato Escobar a la pregunta de si se ve 'condenado' a un pacto PP-Cs-Vox como en Andalucía... «Una de las advertencias cariñosas que me hacen a pie de calle es que estamos siempre hablando de pactos desatendiendo nuestra prioridad que es explicar lo que queremos para Logroño. A partir de ahí, siempre he dicho que hay posibilidades de pactos con todas las fuerzas políticas, que no es sólo ya que yo lo diga, sino que ya lo he hecho estos cuatro años en el Parlamento de La Rioja», explica.

- Al respecto habló durante su presentación como alcaldable de 15 medidas, cuatro millones en dos años... Qué diferente y qué comedido todo frente a años anteriores, ¿no?

- Estamos ante el urbanismo de lo humano, que nos lleva a lo micro, que también es lo importante, que nos lleva a revisar la trama urbana que tenemos: por qué no revisar las líneas de ayuda a la rehabilitación y en vez de pensar en la conservación pensamos en la habitabilidad; por qué no incorporamos criterios ya no de eficiencia energética, sino de comodidad; por qué no incrementamos ayudas sumando las municipales y las regionales... Hablando como hablamos de urbanismo inclusivo, si las zonas de nueva expansión presentan altos estándares de calidad, tenemos que mirar hacia esas otras zonas que están ahí y requieren mejoras, desde un enfoque urbanístico más humano y social. El reto del detalle, de lo humano, de las personas... no del ladrillo ni del cemento.

- Y todo ello en un mandato marcado por la devolución del crédito del soterramiento...

- Habrá que sentarse y exigir que los logroñeses no paguen lo que no deben, pero con independencia de la financiación, sintámonos satisfechos de lo logrado entre todos... sin olvidarnos de las fases 2 y 3.