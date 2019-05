La igualdad de PP y PSOE llama a un pacto con Cs en Lardero El popular Manuel Vallejo ha sido el más votado, pero el empate a seis concejales fuerza a gobernar en coalición DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 27 mayo 2019, 09:49

Máxima igualdad en Lardero entre el PP y el PSOE. Aunque los populares, con Manuel Vallejo como nuevo líder, han mantenido su superior número de votos (1.446) sobre los socialistas (1.310), los dos partidos han logrado el mismo número de concejales en el Ayuntamiento larderano: 6, manteniendo los mismos que tenía el PP pero sumando 2 más el PSOE.

En la nueva legislatura, el Consistorio larderano pasa de 13 a 17 ediles, por lo que la mayoría para poder formar gobierno se establece en nueve concejales. Por tanto, el pacto es obligado y la única fuerza posible para formar un gobierno de coalición es Cs, que irrumpe con tres concejales y Marta Gómez como primera edil naranja. Suya será la decisión de mantener al PP en el poder o ceder el mando al PSOE, que lleva desde la primera legislatura de la democracia sin gobernar en Lardero.

Por otra parte, el PR+ mantiene con Raquel Cabrera (ex edil de UPyD) su único representante, al igual que UP, con Laura Bravo, en este caso integrando a IU y Podemos. Vox estuvo cerca, pero no obtuvo representante.