«Va a haber diálogo; esta mayoría absoluta no va a ser un rodillo» PSOE Javier García | Alcalde electo de Arnedo El PSOE superó este domingo el 50% de los apoyos, algo que Javier García se compromete a gestionar con diálogo con la oposición ERNESTO PASCUAL ARNEDO. Martes, 28 mayo 2019, 12:28

Tras la larga noche electoral, Javier García Ibáñez abría la jornada de ayer compartiendo desayuno tranquilo junto a su mujer. Después, al alcalde en funciones y a la vez electo le esperaba un día más al frente del Consistorio de Arnedo.

- El PSOE es el único partido que ha crecido. ¿Qué lectura hace?

- Cuando te presentas a la reelección, la gestión es una navaja de doble filo que puede reforzarte o penalizarte. Por esa parte estábamos tranquilos, porque visualizábamos que una mayoría de los vecinos, indistintamente de su ideología, estaba aprobando nuestra gestión. Lo que más miedo nos daba era que en Arnedo no había lista de Vox y que pudiera favorecer al PP, algo que aliviaba a los populares, mientras que concurríamos tres partidos por la izquierda. Por ello pedíamos el voto útil. Pero hemos obtenido un resultado histórico, con más del 50%.

- Entonces, ¿han premiado al PSOE o han castigado a la oposición?

- Creo que han premiado el fondo y la forma de la gestión. Además, también han penalizado la bronca.

- Pedía un gobierno en mayoría para no pagar peajes ni prebendas.

- En esa llamada me refería a no volver al año 2003, cuando dos concejales pesaron más de lo que deberían y pusieron al PP contra las cuerdas para hacer gobierno. Yo no quería tener un gobierno de coalición que me obligara a repartir el pastel de una forma desproporcionada.

- ¿Cómo será su mayoría absoluta?

- Va a ser un gobierno de mayor estabilidad y tranquilidad. Los vecinos nos han votado de forma rotunda para que apliquemos nuestro programa. Pero, no obstante, hay propuestas positivas en otros programas electorales. Si siguen manteniéndolas desde la oposición, vamos a tenerlas en cuenta. No quiero que este gobierno sea un cheque en blanco del PSOE, sino que va a ser dialogado. Esta mayoría absoluta no va a ser un rodillo.

- Usted sabe que la mayoría absoluta puede cambiar a la gente.

- Es cierto... Sí, los políticos cambian. Y las mayorías absolutas han hecho que algunos se vuelvan locos. Creo que me conozco lo suficiente para saber cuál es mi origen y tener claro que esto es pasajero. Voy a trabajar para seguir siendo un alcalde cercano, humilde... Mis esfuerzos van a estar centrados en que la mayoría no se me suba a la cabeza. Y, si pasara, los míos estarán ahí.

- Ha llamado a que le votaran sin pensar en siglas. ¿No le echan bronca desde el partido?

- No. Es cierto que en estos cuatro años he marcado un perfil propio y moderado. No he escondido jamás las siglas, pero me planteé llevarme bien con quien gobernara en Logroño. Eso requiere muchas veces bajar el puño y apartar el partidismo para defender Arnedo. En estos cuatro años, nadie de mi partido me ha reprochado que haya hablado bien del presidente Ceniceros. Es más, lo han entendido y Concha Andreu siempre me ha dicho que es el camino a seguir. Así hemos atraído votos de otras sensibilidades, que son los que dan las grandes mayorías.

- Va a coincidir el PSOE en los gobiernos de Madrid, Logroño y Arnedo, algo que no ocurría desde 1991. ¿Cómo repercutirá?

- Arnedo sigue siendo lo primero. Aunque con los nuestros va a ser más sencillo desarrollar los grandes proyectos, o son aliados del crecimiento y las necesidades de Arnedo o van a tener enfrente al alcalde peleando por lo que Arnedo merece. Y sigo teniendo en pie el pacto por el futuro de Arnedo que quiero consensuar con todas las fuerzas municipales y extra municipales.

- Hace 20 años, el PSOE lograba también 10 concejales. Cuatro años después perdió la Alcaldía ante el pacto PP-PR. ¿Qué debería aprender Javier García de aquello?

- El PSOE llevaba 20 años con mayorías absolutas, pero aquella fue una legislatura muy complicada, con el Gobierno de La Rioja en contra. Mi aprendizaje de aquello es tener los pies en el suelo, saber que las urnas se abren cada cuatro años y que lo que sube baja. Por ello, vamos a trabajar con la misma humildad y cercanía que como si no tuviésemos mayoría absoluta.

- Hace cuatro años, usted se comprometió a estar ocho años en la alcaldía. ¿Le da tiempo a finalizar su proyecto para la ciudad?

- Éste ha sido un mandato en el que todo se ha complicado en legislación, retrasando proyectos que no hemos podido culminar como queríamos. Nos quedan otros cuatro años, vamos a terminar muchos, pero hoy no me planteo nada más que comenzar a gobernar y terminar los proyectos pendientes.