«Han ganado, les faltan apoyos y, si los necesitan... aquí estamos» San Martín, ayer, en su despacho municipal. :: juan marín Julián San Martín | Concejal electo de Cs El candidato 'naranja' no descarta ninguna opción pero asegura que son «conscientes» de que «se ha votado cambio» JAVIER CAMPOS Logroño Martes, 28 mayo 2019, 07:26

«Tercera fuerza política en el Ayuntamiento» y «determinantes para cualquier gobierno que se pueda hacer en Logroño». La noche electoral Julián San Martín tiraba las campanas al vuelo. Hoy, no descarta ninguna posibilidad y alude a «sumar 14 y hablar de programa».

-¿Cuál es el punto de partida de Ciudadanos (Cs) en las negociaciones que ya se vislumbran?

-Somos la tercera fuerza en España y también en Logroño, estamos satisfechos, sí, aunque queríamos algo más... Hubiésemos preferido tener cinco concejales a cuatro, pero es lo que han decidido los ciudadanos.

-¿Ese «algo más» es entrar en el Gobierno?

-Queremos entrar y estamos preparados para ello, pero tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para ver y decidir.

-Directamente, ¿habrá directrices nacionales a la hora de alcanzar acuerdos o llegar a pactos?

-De momento no tenemos ninguna, se ha convocado un comité de pactos a nivel nacional, que es el que determinará los criterios generales, pero no un contigo sí y contigo no.

-¿Se negociarán Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de La Rioja conjuntamente?

-Habrá que ver cómo queda el puzle... Tocará esperar unos días y ver cómo queda finalmente todo el panorama político a nivel nacional, regional y local, y sobre eso iremos tomando decisiones.

-En ambas administraciones da la suma PSOE-Cs, pero con el veto de Rivera a Sánchez...

-El veto a Sánchez fue a nivel nacional y a cada nivel la cosa cambia, aquí no hay veto, solo a los populistas y a los nacionalistas.

-¿No hay veto, entonces, ni a Hermoso de Mendoza ni a Andreu?

-No, a no ser que se lancen en manos de los populistas.

-¿No se descarta escenario alguno?

-No estamos descartando ningún escenario, no pensamos en sillones, sino en lo que sea mejor para logroñeses y para riojanos, para Logroño y para La Rioja. Tampoco hablamos ni de concejalías ni de consejerías. Pueden ser acuerdos de investidura, pactos de Gobierno, quedarnos en la oposición y abstenernos... hay que estudiarlo bien y decidir lo mejor para la ciudadanía.

-En cualquier caso, también salen otras cuentas tanto en Logroño como en La Rioja. Vamos, que es el PSOE quien tiene que mover ficha...

-Correcto, pero no por decir aquí estamos nosotros, así que moved ficha. Son ellos los que han ganado, les faltan apoyos y, si los necesitan aquí estamos. Pero con humildad, saben que podemos hablar a nivel regional y local y tomaremos la decisión más conveniente... También en las cabeceras de comarca.

-¿Son conscientes en Cs de que tanto en Logroño con en La Rioja se ha votado cambio?

-Somos conscientes de que la gente ha votado cambio, por eso no estamos haciendo cordones sanitarios.