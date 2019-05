La despedida del alcalde más votado 02:14 Ramón Martínez, en el quiosco de la plaza, frente al Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama. :: justo rodríguez Ramón Martínez, de Aguilar, dice adiós tras haber batido récords de apoyo durante seis legislaturas | En las últimas elecciones recibió el 80% de los votos de sus vecinos, pero a los 78 años ha decidido dejar la vara la mando: «Se lo debía a mi mujer» PÍO GARCÍA Logroño Viernes, 24 mayo 2019, 13:49

El próximo día 26 mayo por la noche, Ramón Martínez quizá eche en falta una llamada. Desde hace 24 años, cuando finalizaba el escrutinio de las elecciones municipales, Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, descolgaba el teléfono, marcaba el número de Ramón y le decía: «¡Alcalde, enhorabuena! Has ganado con el setenta y tantos por ciento». Esa conversación ya no se producirá, al menos en esos términos: Ramón Martínez, alcalde de Aguilar del Río Alhama durante las últimas seis legislaturas, ha decidido dejarlo. «Soy muy amigo de Jaime -aclara-. Sus padres son de aquí y mantienen la casa. He aprendido mucho de él y de su sosiego..., aunque yo soy más visceral».

A Ramón le cabe el orgullo de haber recibido siempre el apoyo masivo de su pueblo; un respaldo que, además, ha ido creciendo elección tras elección. En 2011 consiguió el 71,55% de los votos; en 2015, la cifra subió hasta un abrumador 80%. En ambos casos fue el alcalde más votado entre los municipios riojanos con más de 500 habitantes. «Eso me ha dado la vida. Y una felicidad impresionante porque supongo que algo habremos hecho bien. Yo quiero a mi pueblo a morir».

EL MUNICIPIO - Aguilar del Río Alhama Población en 2019 470 habitantes Alcalde Ramón Martínez (PP) Candidaturas Asunción Sáenz Arnedo (PP); Eduardo Andrés Mendoza (PSOE). Resultado en las generales PP (165), PSOE (98), Cs (29), Vox (19), Podemos (14), Otros (2)

Más calle que despacho

Los cronistas llegan a Aguilar a mediodía. El paisaje casi abstracto de la sierra de Alcarama, con sus montañas adustas y graves, contrasta con la flora jovial que brota en las riberas del río Alhama. Antes de llegar a la plaza, el coche pasa al lado de las escuelas. Los niños están en el recreo y alegran la mañana -una mañana plomiza, de cielos cenicientos- con sus risas y sus gritos. Aparcan al lado del quiosco. El alcalde los ve, los reconoce y les estrecha la mano efusivamente. Luego les invita a un cortado en una terraza. «Yo el despacho lo piso poco -advierte con voz agrietada-. Las cosas del pueblo se resuelven en la calle o en Logroño. Hay que ir a Logroño las veces que haga falta».

Ramón Martínez, ganadero jubilado, sabe de lo que habla. «A mí la política siempre me ha gustado mucho», reconoce. A los 22 años ya era presidente local de la Cámara Agraria y luego ayudó a Manuel Fraga a montar Alianza Popular en La Rioja. «Fue en una cochera de la avenida de Burgos, en Logroño -recuerda-. Entonces no éramos más que ocho o diez». En 1995, animado por Pedro Sanz, decidió presentarse a la Alcaldía de su pueblo. El próximo 15 de junio, 24 años después, entregará la vara de mando a su sucesor. «Tengo 78 años y se lo debo a mi mujer -se emociona-. Ella se ha preocupado toda la vida por mí, la he hecho sufrir mucho y ya es hora de que yo me ocupe de ella». Ramón tiene cinco hijos, diez nietos y ganas de viajar, así que sospecha que no va a echar de menos la Alcaldía. «Para mí lo más gratificante de la política son los amigos que he podido hacer. Infinidad. En los pueblos, en Logroño, en todas partes. Y esos no se van a ir de mi lado porque yo lo deje de alcalde».

- ¿Y los enemigos? También se hacen enemigos en política.

- Pues supongo que alguno habrá, claro. Y también he cometido errores. Pero he aprendido a quedarme con lo bueno.

La entrevista finaliza en el centro de interpretación de Contrebia Leucade, que ocupa el edificio de las antiguas escuelas. Bajo la techumbre original del colegio (una hermosa colección de vigas de madera entrecruzadas), vídeos, paneles interactivos y piezas cerámicas describen la vida cotidiana en la ciudad prerromana, uno de los yacimientos celtíberos más importantes de la península, emplazado a dos kilómetros de Aguilar. Mientras el fotógrafo dispone la cámara para grabar un vídeo, Ramón trata de resumir su legado como alcalde. Duda un poco. Se lo piensa. Y dice: «Quizá lo más importante lo hice al poco de llegar a la Alcaldía, cuando solucionamos el abastecimiento de agua potable de Aguilar e Inestrillas. Lo pasé muy mal, sufrí una enfermedad, pero aquello era necesario. Vital. No solo para los habitantes, sino para las empresas», recuerda. Luego enumera otras obras: las piscinas, el centro joven, el museo, el paseo Mayor Oreja... El problema es que la despoblación lleva años cebándose con la comarca del Alhama-Linares: en 1958, Aguilar tenía más de 2.100 habitantes; ahora no llega a los 500. Ramón tuerce el gesto. No ve una solución: «En Aguilar no hay paro, tenemos dos empresas que dan trabajo a más de 200 personas, colegio, centro de salud, farmacia, bares... Solo faltan, quizá, pisos de alquiler. Pero vivimos en una cultura urbana y es muy difícil sujetar a los jóvenes».

Alfredo Ojeda se retira tras 40 años como alcalde de Villaverde Villaverde de Rioja (57 habitantes) conocerá el 15 de junio a su segundo alcalde de la democracia. Alfredo Ojeda se despide después de cuarenta años con la vara de mando. Fue elegido en 1979 por UCD y luego reelegido nueve veces más con el Partido Popular. «Me voy por la edad -confiesa-. Tengo 83 años y en un ayuntamiento hay que trabajar mucho. Aquí el alcalde se tiene que ocupar de todo. Así que, cuando vi que había jóvenes dispuestos a coger el relevo, decidí retirarme». Ojeda dice marcharse «orgulloso» de su labor: «Cuando entré, el pueblo estaba sin alumbrado, sin agua potable, con las calles sin pavimentar. Todo eso está arreglado. La pena, como en tantos otros sitios, es que cada vez somos menos vecinos».

Antes de regresar a Logroño, los cronistas se toman un vino con el alcalde. Ramón Martínez saluda a un vecino, luego a otro, bromea con las señoras de la mesa contigua, suelta una carcajada, conversa con el camarero, charla con el conductor de un coche que acaba de detenerse...

- ¿No le ha tentado nunca ser diputado, consejero u otra cosa?

- No. He sido y soy alcalde de pueblo. Jamás he pretendido otra cosa.