Cs se compromete a modernizar el Ayuntamiento logroñés para prestar servicios «de forma rápida y eficaz»

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Logroño, Julián San Martín, está convencido de que «cuando venimos al Consistorio como ciudadanos, nos gusta que nos atiendan de forma rápida y eficaz». Por eso, se ha comprometido a «modernizar del Ayuntamiento de Logroño para que preste unos servicios del siglo XXI». Para conseguirlo, San Martín ha presentado este domingo cinco medidas concretas.

En primer lugar, Cs impulsará una tarjeta única ciudadana, que se denominará 'Logroño en tu bolsillo', con la que se podrá acceder, con una sola tarjeta, a servicios como transporte público, instalaciones deportivas o el pago de impuestos.

Otra punto fundamental del programa será «escuchar y dar voz al ciudadano». Para ello, se implantará un sistema de evaluación de las políticas públicas y de los políticos. Como ha explicado San Martín, «si a mí como profesor me evalúan, ¿por qué no me van a valorar como político? Queremos que haya mucha participación ciudadana en esta legislatura«.

Además, se reducirán al máximo legal todos los trámites administrativos y trabas burocráticas: «Vamos a reducir el tiempo para conseguir las licencias, siempre dentro de la legalidad».

San Martín también ha anunciado la implantación de la factura electrónica: «Estamos incumpliendo la ley desde el Ayuntamiento de Logroño, lo gestionamos con manguitos del siglo XIX. Nosotros queremos que haya programas ERP de gestión, herramientas modernas para poder hacer una gestión eficaz».

Por último, Ciudadanos se compromete a digitalizar el Ayuntamiento de Logroño: «Ya se está haciendo, pero ahora tenemos que ayudar a esas personas que no tienen Internet y no están digitalizadas, para que puedas interactuar con el Ayuntamiento», ha explicado San Martín.