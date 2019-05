«La campaña desgasta más que un maratón» David Rioja Llerena | Atleta y número 4 dela lista del PP en Nájera DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 16 mayo 2019, 10:34

Con 29 años, David Rioja Llerena, además de graduado en Educación Primaria (Mención en Educación Física) por la UR, trabajador en la multinacional Garnica y tesorero de la Peña Juventud de Nájera, es atleta. El número 4 del PP en Nájera ha ejercido de socorrista y entrenador de fútbol y es vigente campeón de La Rioja de Cross por clubes. En las últimas dos semanas ha ganado tres carreras y obtenido dos podios más.

–En dos semanas, cinco podios y tres victorias. Si fueran las elecciones, mayoría absoluta, ¿no?

–Esta temporada he entrenado duro para lograr mis objetivos y ahora estoy disfrutando de grandes momentos. Si lo equiparamos a las elecciones, creo que formo parte de un gran equipo de personas con muy buenas condiciones y aptitudes y, ante todo, con unas ganas tremendas de darlo todo por y para los najerinos. Estamos trabajando duro para que nuestro partido llegue a meta en primer lugar y con margen de diferencia sobre el resto.

–En las pruebas deportivas apenas tiene rivales pero, en la carrera electoral, ¿cuál considera que es su máximo rival?

–De momento, el cansancio. Trabajar a turnos, entrenar y competir y hacer campaña electoral… desgasta más que un maratón [Ríe], pero estoy muy ilusionado con este proyecto y voy a luchar hasta el final por lograr nuestro objetivo.

–¿Por qué ha decidido 'sumergirse' en política?

–Realmente no considero ir en la lista municipal del PP como 'meterse en política', más bien como una oportunidad para servir a los najerinos, intentar ofrecerles soluciones a sus problemas y no crearles problemas nuevos. Construir la Nájera que queremos para los próximos años y aportar mi granito de arena al proyecto.

–¿Qué cree que puede aportar en el Ayuntamiento de Nájera?

–Una visión joven, renovación, que siempre es necesaria, capacidad de esfuerzo y tenacidad, diálogo y potenciar la práctica del deporte, sobre todo desde el deporte base, quiero poner todas las facilidades a los najerinos.

–De gobernar, la concejalía de Deportes será suya, ¿no?

–Me sentiría muy a gusto en ella, creo que puedo aportar muchas ideas y proyectos. He practicado todo tipo de deportes desde que era un niño y creo que puedo hacer bastante por lograr una Nájera más deportiva y saludable, aunque tampoco me importaría ocupar otra concejalía, como la de Festejos, en la que también podría contribuir notablemente. Sinceramente, no me importaría ocupar cualquier otra área, todas son vitales para Nájera.