Beltrán liga su cargo con el PR+ al cumplimiento del programa para Arnedo

El compromiso presentado ayer por la candidata a la Alcaldía de Arnedo por el Partido Riojano, Rita Beltrán, no se trata de ninguna obra, de ningún proyecto o programa. Es un reto. «Mi compromiso es dimitir si no cumplo lo que dice nuestro programa electoral», expresaba ayer a través de una nota remitida por el partido regionalista.

«Así de claro y sencillo... Así de segura me comprometo con vosotros, convencida de que el próximo 26 de mayo Arnedo tiene una gran oportunidad con el Partido Riojano», expone la candidata también en un vídeo subido a su canal de Youtube, exhibiendo que las redes sociales son una plataforma más en la promoción en esta campaña electoral municipal para todos los partidos que concurren a la Alcaldía arnedana.

En su mensaje, Beltrán se desmarca de ideologías para buscar un espacio propio. Así, rechaza planteamientos de izquierda o de derechas en sus propuestas y marca Arnedo como la única referencia para el PR+. «Si tienes decepción por otros partidos que no han hecho nada, que son negativos, que no tienen experiencia en el gobierno, que se ríen de los trabajos de los demás o que no han cumplido, confía en el Partido Riojano, porque somos diferentes», lanza al vecino Beltrán.

En este mensaje, la candidata recupera el trabajo que el Partido Riojano desarrolló en el Ayuntamiento en coalición con el Partido Popular en las legislaturas 2003-2007 y 2011-2015. «Fue útil y necesario, exigimos con fuerza a otra administraciones lo que Arnedo se merecía -expone-. Ahora, el futuro manda y nuestro programa nace de escuchar al ciudadano y, desde la Alcaldía, nos gustaría cumplir con todos los compromisos tras el parón de estos últimos años».