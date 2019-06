Ciudadanos anuncia un «acuerdo de gobernabilidad» con el PP en Lardero Manuel Vallejo (PP) y Marta Gómez (C´s) El PSOE se queda sin la Alcaldía, aunque aún no ha trascendido si el nuevo alcalde será la naranja Marta Gómez o el popular Manuel Vallejo DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 14 junio 2019, 10:01

Ciudadanos ha anunciado un «acuerdo de gobernabilidad» en Lardero junto al Partido Popular. El partido naranja ha convocado una rueda de prensa este viernes para ofrecer los detalles, sin ofrecer, de momento, más información, solo que en la convocatoria estarán presentes los candidatos a la Alcaldía de Lardero Marta Gómez (C´s) y Manuel Vallejo (PP), acompañados por el secretario de Acción Institucional de Cs en La Rioja, Julián San Martín, y el coordinador general del PP en La Rioja, Diego Bengoa, quienes informarán sobre «las negociaciones para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Lardero». Nada más se sabe, de momento, y todas las posibilidades están abiertas.

El PP lleva gobernando en Lardero más de 35 años, solo en la primera legislatura de la democracia consiguió otro partido, el PSOE, hacerse con la Alcaldía del municipio. Hace cuatro años el PP perdió la mayoría absoluta y necesitó pactar con el PR+ para continuar al frente del Ayuntamiento, con Juan Antonio Elguea como alcalde. Ahora, aunque con más votos, el PP ha empatado en número de concejales con el PSOE, seis, por lo que necesita el apoyo de Cs, que ha irrumpido por primera vez en la Corporación municipal con tres ediles, tres mujeres (Marta Gómez, Eva María Guerreros y María Teresa González), para sumar la mayoría, que son nueve concejales.

En la nueva legislatura que comienza mañana, con el pleno de investidura a celebrar a las 12.3 horas, la Corporación municipal de Lardero pasa de trece a diecisiete concejales al haber incrementado la localidad su población por encima de los 10.000 habitantes. Pero como no han trascendido detalles, no hay más seguridad que la de que Jaime Calvo, el candidato del PSOE, no será alcalde de Lardero. Podría darse el caso de que Marta Gómez, la nueva concejal de Cs, ostentara la Alcaldía con el apoyo del PP. O que Manuel Vallejo accediera a la Alcaldía, sucediendo a Elguea, con el apoyo de Cs. Las negociaciones se han producido e intensificado esta semana hasta cerrarse ayer ese anunciado «acuerdo de gobernabilidad» que se detallará hoy en rueda de prensa.