Andreu promete aplicar las políticas de igualdad de manera transversal La candidata socialista a la Presidencia de La Rioja se ofrece a defender «de las amenazas» un modelo que implicará la perspectiva de género en todas las áreas E. SÁENZ Jueves, 23 mayo 2019, 11:34

La aspirante a ocupar el Palacete de Vara de Rey tras las elecciones autonómicas del 26M, Concha Andreu, ha reafirmado el compromiso «intrínseco» del PSOE con la defensa de la igualdad. Una igualdad «real y efectiva», como ha remarcado ante la Fuente de los Ilustres de Logroño, y que en caso de tomar las riendas del Gobierno regional se reflejará en la aplicación de manera transversal de medidas orientadas en esta dirección. «Tanto con Zapatero como con Pedro Sánchez se ha demostrado la preocupación de los socialistas por la igualdad de género en todos sus departamentos, un modelo que está lleno de amenazas cuando no el PSOE no está en el poder«, ha afirmado la candidata socialistas.

Su compromiso servirá también para sacar a La Rioja de los puestos de cola en esta área en materia legislativa. «La comunidad no cuenta con una Ley de igualdad entre hombres y mujeres ni tampoco una normativa de protección integral a las víctimas de géneros», ha lamentado para adelantar su voluntad de revertirlo antes de añadir: «El PP lleva años diciendo que no son necesarias y en esta legislatura, desde la oposición, no ha sido posible impulsar estas leyes por falta de un auténtico compromiso con la igualdad por parte de otros grupos políticos« .

El programa electoral del PSOE tiene un subrayado específico para secundar el objetivo igualitario en el ámbito rural. «Las mujeres son el alma mater en muchos pueblos para fijar población frente al reto demográfico», ha reflexionado en una defensa sin fisuras de la mujer en general y de las que viven fuera de los entornos urbanos en particular.

Su compañero de filas y aspirante a erigirse alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha hecho suyo el mismo discurso, adelantado que en caso de hacerse con la vara de mando creará una concejalía específica de igualdad que dependerá directamente de Alcaldía. «Se incorporará la perspectiva de género a todas las actuaciones, desde la movilidad hasta el urbanismo», ha indicado después de hacer hincapié en su afán por promover valores educativos de «corresponsabilidad«.