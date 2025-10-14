LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las ministras Ana Redondo, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Gobierno reconvierte la emblemática cárcel de Carabanchel para construir 500 viviendas protegidas

El Ministerio de Vivienda incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda para levantar un total de 1.300 inmuebles

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 13:19

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  7. 7

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno reconvierte la emblemática cárcel de Carabanchel para construir 500 viviendas protegidas

El Gobierno reconvierte la emblemática cárcel de Carabanchel para construir 500 viviendas protegidas