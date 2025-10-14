El Gobierno reconvierte la emblemática cárcel de Carabanchel para construir 500 viviendas protegidas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

Se trata de 1.332 viviendas protegidas ubicadas en núcleos urbanos se ubicarán en Madrid, Sevilla, Córdoba, Denia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos). Uno de los espacios más «emblemáticos» sobre el que se edificarán estas nuevas viviendas es la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), donde se espera levantar 508 casas sobre una parcela de 27.000 metros cuadrados. La Prisión Provincial de Madrid (más conocida como cárcel de Carabanchel) fue construida durante el régimen franquista donde fue escenario de represión, hacinamiento, hambre y enfermedades hasta 1998. Además de presos comunes, la cárcel albergó a numerosos presos políticos y homosexuales en su mayor parte.

Sobre el resto de espacios se prevé construir 240 viviendas en la cárcel de la Ranilla de Sevilla, 144 viviendas en la antigua prisión de Córdoba, 145 en la de Denia, 140 en Huesca, 64 en Zaragoza, 53 en Segovia y 8 en Briviesca.

«Nuestro objetivo es tener cuanto antes el parque público de vivienda para garantizar ese derecho y ese es el impulso con el que estamos trabajando a través de la nueva empresa pública de vivienda», ha destacado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial. La ministra ha añadido además que su departamento trabajará con el de Memoria Democrática para que el desarrollo de estos proyectos conserve «la memoria democrática» por el valor histórico del mismo.

La situación de cada terreno es diferente. Mientras que el caso de Carabanchel supone dar continuidad «de lo que ya estamos trabajando en el barrio de Campamento», ha explicado Rodríguez, en caso de Sevilla aún hay edificaciones por lo que llevará «tiempo de demolición». En el caso de la cárcel de Córdoba no hay que demoler lo que «agiliza el tiempo para hacerlos vivienda», ha asegurado. «Nuestro objetivo es tener cuanto antes el parque público de vivienda para garantizar ese derecho y ese es el impulso con el que estamos trabajando a través de la nueva empresa pública de vivienda», ha expuesto Rodríguez, en referencia al manejo de Sepes.

78 millones de euros

La reconversión de estos terrenos forma parte del tercer paso impulsado por Vivienda. La primera fue la transformación de antiguos terrenos militares para viviendas -17 cuarteles en los que ahora hay proyectos de vivienda- y en julio el traspaso de suelos y pisos de la Sareb con 40.000 viviendas de Sareb y de 2.400 suelos sobre los cuales se prevén construir otras 55.000 viviendas para alquileres asequibles. El valor de estos terrenos hasta ahora de Interior, asciende a 78 millones de euros pero, al igual que con las viviendas y suelos de la Sareb, el Gobierno establecerá una pasarela por la que el Ministerio no asumirá el pago.

En esta línea, Isabel Rodríguez ha indicado que también se está «avanzando rápido» en la transformación de Sepes en la nueva empresa pública para asegurar a todos un techo «independientemente» de cuál sea su situación personal o económica.